El marketplace de Made in Málaga, un espacio para creadores, diseñadores y artesanos

martes, 1 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Un marketplacees una tienda de tiendas, es decir, un sitio de e-commerce que proporciona espacios para distintos vendedores. Funciona como un centro comercial para las tiendas físicas, pero en el mundo online.

Para los emprendimientos o las empresas, estar en un sitio como este supone un ahorro, porque no deben invertir en la infraestructura de la tienda digital y, además, ganan en posicionamiento y sinergia con otros negocios.

Además de estas ventajas, el marketplace de Made in Málaga permite la conexión con una marca que hoy es una referencia internacional. Málaga es sinónimo de cultura e historia.

Conectar a Málaga con el mundo El objetivo central de Made in Málaga es conectar a la producción artesanal, el diseño o la creatividad de la región con cada rincón del mundo. A través de este sitio e-commerce, los creadores y artesanos de la región pueden dar a conocer y vender sus obras.

El portal dispone de un acceso ágil y cómodo para los vendedores, que fácilmente pueden adaptar sus contenidos, presentar sus productos y dotarlos de distintos elementos de presentación, como gráficos o vídeos, para que sean atractivos.

Los servicios del marketplace se orientan tanto al canal B2C como al B2B. Los emprendimientos que lo deseen encontrarán aquí herramientas de comercialización para ofrecer servicios digitales y suscripciones al sector empresarial.

Además, Made in Málaga cuenta con servicios de mantenimiento constantes, con el objetivo de adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios. Todos los que entran al sitio son acompañados por el diseño para ir a donde desean o encontrar lo que buscan de la forma más adecuada.

Tanto para los vendedores como para los clientes, el sitio ofrece los sistemas de seguridad y protección de datos más ajustados. Por otra parte, el sitio lanzará en poco tiempo su versión en otros idiomas, aparte del español.

Crecimiento de los miembros de Made in Málaga El compromiso principal que tiene Made in Málaga, tanto a través de su marketplace como en los demás servicios que ofrece, es hacer crecer la rentabilidad de los negocios de sus miembros, aumentar su visibilidad y hacerlos más competitivos.

En este sentido, además de las facilidades del sitio de e-commerce, la marca ofrece servicios de mentoring empresarial profesional y de representación de empresas en eventos como la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022.

Por otra parte, todos los miembros de Made in Málaga integran un directorio público de profesionales y empresas. Para los emprendedores, profesionales y artesanos de la región, la marca Made in Málaga y los servicios del marketplace suponen un impulso que hará crecer sus negocios desde el primer día.

