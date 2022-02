​Son millones los hombres y las mujeres Juan García, Cáceres Lectores

martes, 1 de febrero de 2022, 09:10 h (CET) Al referirse en una Audiencia General a la figura de San José, el Papa Francisco subrayó que su vida estuvo marcada por las adversidades. Eso no supone, en principio, una gran novedad. En el transcurso de la vida, cualquier ser humano se enfrenta a cambios y situaciones adversas que, a priori, no parecen facilitar la existencia. La novedad está en la valentía para afrontarlas. Francisco se refería al coraje para sacar fuerzas de lo débil y confrontar el miedo con la confianza puesta en Dios, que cuida de la vida humana.



En nuestro tiempo son millones los hombres y las mujeres que como migrantes se enfrentan cada día a las adversidades provocadas por razones políticas o económicas. Son personas que huyen de la guerra, del hambre o de la explotación, y que salen de sus países para encontrar otro lugar en el que poder vivir libres. Considero es una obligación intentar acoger lo mejor posible a estas persona. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

Noticias relacionadas ¡Gracias, Rafael! Innumerables días de gloria has proporcionado a España con tus triunfos que hemos considerado como si fuesen de cada uno de nosotros Eliminar niños, problema o aborto retroactivo Hay que insistir sin tregua que es un asesinato tanto matar a un niño de pocos años como al concebido y no nacido ¿Por qué corren los caballos? Los humanos somos lo suficientemente perversos como para conseguir del resto de los animales casi cualquier cosa que nos propongamos ​Son millones los hombres y las mujeres Juan García, Cáceres Las verdades ocultas en las tradiciones Venancio Rodríguez Sanz