martes, 1 de febrero de 2022, 08:49 h (CET) Rafael Nadal Parera (Manacor, Islas Baleares, 3 de junio 1986) más conocido como Rafa Nadal, se ha convertido en el tenista más laureado a nivel de Grand Slam sumando el 21 en el Open de Australia 2022.



Empezó de la mano de su tío, Toni Nadal, con quien a los tres años empezó a dar raquetazos. Más adelante, con 12 años decidido dejar el fútbol y seguir con el tenis. A los 14 años la federación les demandaba el traslado a Barcelona para proseguir con su carrera, pero su tío Toni fue partidario de quedarse en Mallorca y formar un equipo de confianza para proyectar su carrera.

A 30 de enero de 2022, Rafa Nadal ha hecho historia ganando su 21 Grand Slam y rompiendo el empate a tres que compartía con Novak Djokovic y Roger Federer. En su palmarés cabe destacar sus 21 Grand Slams con 2 abiertos de Australia (2009 y 2022); 13 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020); 2 Wimbledon (2008 y 2010) y 4 abiertos de Estados Unidos (2010, 2013, 2017 y 2019). Además, cabe destacar el oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

