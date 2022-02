El arado, la reja y la luz Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 1 de febrero de 2022, 08:41 h (CET) Erase un campo que no era campo. Erase que estaba sumido en la oscuridad; aunque, propiamente dicho, no era una calígine al uso. Erase que la tierra estaba sin cultivar, pero que no era tierra. Erase un arado que no era tal, aunque araba. Erase que el arado era inmaterial, aunque estaba en sus manos hacerlo realidad. Erase que tenían que nombrarlo para clavar la teja en su tierra. Erase que a medida que araban, salía luz de la tierra.

Erase que cuanto más pesado era el arado, más profundizaba y más claridad recibían. Aunque, bien es cierto, que cuanto más mayor era el arado, mayor conocimiento tenían sus inquilinos. Erase que ese conocimiento no era malo en sí mismo, aunque se podía utilizar para hacer el mal. Por decirlo así, era como las piedras: que sirven para construir casas y para matar. Erase que el arado tenía mucho poder, aunque no era nada. Erase que en torno a él se juntaban las tribus, que cada clan tenía el suyo propio y eso era lo que les cohesionaba y los dividía.

Erase que muchos lo adoraban como si fuera un dios, aunque en realidad no era más que una herramienta. Erase que algunos se daban cuenta de ello, aunque a éste lo consideraban como un renegado. Erase que ese agricultor aceptó las consecuencias y sin más, se dedicó a arar su parcela por el bien de la humanidad.

