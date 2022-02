​Sinodal y misionera JD Mez Madrid, Gerona Lectores

martes, 1 de febrero de 2022, 08:35 h (CET) Si tenemos un notición, algo fantástico que nos ha llegado, sin misterio, sin que nadie nos haya pedido reservas, lo normal es contarlo. Y es lo que el Papa Francisco quiere decirnos. Está empeñado en que la Iglesia sea misionera. Parece lógico que los que vivimos de fe, con todas las consecuencias, estemos empeñados en contarlo. Sobre todo, cuando vemos a tanta gente ignorante, que vive de un modo materialista, consumista, como si fueran animales, y no saben que lo que nos llena de verdad es lo que llega al alma.



Nos dice el Papa: “Es importante que el camino sinodal lo sea realmente, que sea un proceso continuo; que involucre —en fases diversas y partiendo desde abajo— a las Iglesias locales, en un trabajo apasionado y encarnado, que imprima un estilo de comunión y participación marcado por la misión” (Discurso 9.X.21). Todos llamados a comunicar, a contar, a salir a las calles, a transmitir a nuestros amigos la maravilla de vivir con Dios. Porque muchos no lo saben.

O sea, lo contrario de quedarse en casa, de esconderse por si acaso, de tener miedo a que nos descubran… Nos damos cuenta, como el Papa, que en esto la Iglesia tiene que avanzar, tiene que saber comunicar las maravillas que Dios nos muestra, a través de sus ángeles, como en Belén, a través de los ministros o a través del hombre de la calle, que seguramente es quien mejor muestra lo que vive.

