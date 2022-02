La empresa navarra Mimar Pintores da las claves para pintar la casa Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 06:06 h (CET) ¿Es posible pintar la casa como profesionales? Mimar Pintores es una empresa navarra con más de 35 años de experiencia. Son pintores profesionales para particulares, comunidades de vecinos, empresas y realizan trabajos de pintura industrial y de alta decoración. Han reunido las claves para pintar la casa de forma rápida, económica y eficaz y lograr un buen trabajo Pintar una casa no es un tema tan sencillo como puede parecer. Son muchas las dudas que pueden aparecer a la hora de ponerse a realizar esta tarea, como por ejemplo la elección del color, de las herramientas a utilizar, etc. La empresa navarra Mimar Pintores ha creado esta sencilla guía.

¿Cómo elegir el color adecuado?

El gusto personal siempre es importante. Al fin y al cabo, se trata de poner bonito el hogar propio. Pero además de eso, dan unas indicaciones para acertar al elegir el color:

En espacios pequeños, mejor elegir colores fríos y suaves.

Las estancias poco luminosas, mejor pintarlas con colores claros y tenues.

El estilo de la decoración orienta sobre el color adecuado para pintar paredes y techos. El estilo nórdico va mejor con blancos, grises y azules, la decoración clásica con tonos arena y el estilo clásico vintage con colores pastel, por ejemplo.

Al pintar una casa sin renovar sus muebles o ropa de hogar es importante pensar en ellos para elegir el color. Luego, según el gusto, se puede buscar la armonía o un contraste atractivo.

Los mejores pintores disponen de muestras y las contrastan con luz natural y artificial. Así es más fácil comprobar cómo quedará un espacio tras ser pintado. Las herramientas necesarias para pintar

Para lograr un buen resultado al pintar la casa es esencial usar herramientas adecuadas. Es un gasto necesario que se debe afrontar, aunque luego algún material no vuelva a utilizarse. Algunas son de un solo uso.

Pintura del color o colores elegidos. Por supuesto, se debe calcular la cantidad necesaria para no quedarse corto ni comprar para luego no usarla.

Plásticos autoadhesivos, cubretodos o plásticos no deslizantes y cinta de embalar para cubrir las superficies que no se deben manchar.

Rodillos de varios tamaños.

Brocha.

Cubeta de pintor.

Papel con cinta y cinta de carrocero.

Guantes de pintor y guantes de velcro para lijar la superficie antes de pintarla.

Espátulas y llanas si hay que quitar gotelé o igualar la superficie antes de pintarla.

Varilla flexible o escalera para poder acceder al techo o zonas más complicadas.

Herramientas especiales para acabados decorativos, por ejemplo para estucos o veteados. Cómo preparar las paredes y la pintura antes de pintar

Antes de empezar a pintar es necesario preparar las superficies. Se debe inspeccionar en busca de desconchones, grietas y otros desperfectos. Si aparecen, debe tratarse la pared para que quede lisa. También se deben vigilar bordes, esquinas y la unión con jambas de puertas y marcos de ventanas.

Hay diferentes formas de abordarlo. En algunos casos será necesario usar pasta tapagrietas con espátula y una lija para solucionarlo.

Si hay moho puede requerir un tratamiento previo a la pintura. También es posible que se deba limpiar la pared si presenta manchas o ha sido pintada de un color o tipo de pintura que se deba eliminar antes de volver a pintar.

En cuanto a la preparación de la pintura depende en buena medida del tipo elegido. Si el usuario va a agregar él mismo los tintes, necesita obtener la cantidad suficiente o será casi imposible que luego consiga más del tono idéntico.

Mimar Pintores, empresa de pintores en Navarra

Mimar Pintores son pintores profesionales para Pamplona y toda Navarra. Su amplia experiencia y especialidades les permite ofrecer trabajos profesionales de la más alta calidad a precios económicos.

Cuenta con una plantilla de pintores que abordan con profesionalidad todas las superficies y asesoran si así lo requieren sus clientes sobre las decisiones de pintura y decoración adecuadas en cada caso.

Limpieza, eficiencia y buen precio están en su ADN como empresa de pintura profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las licitaciones BIM llegan a los 1.000 millones de euros de presupuesto en 2021 Inboost.Business el nuevo directorio que busca ayudar a empresas locales La empresa navarra Mimar Pintores da las claves para pintar la casa Las razones por las que se debería tener un título de inglés según The Academy Inmobiliaria Núcleo: "El asesor es una figura profesional cada vez más buscada"