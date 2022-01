España, la primera globalización, documental disponible en alquiler en NoFicción Emprendedores de Hoy

Desmontar la leyenda negra en torno a la historia de España, “una historia que ha sido enterrada bajo una montaña de propaganda, mentiras y medias verdades”. Este es el principal objetivo del documental España, la primera globalización de José Luis López-Linares.

Un documental que, según su director, “nace de la necesidad de despertar en los españoles el interés por conocer nuestra historia de una forma más próxima a la verdad que la que nos han contado y que nosotros mismos reproducimos”. Está rodado en varios continentes y cuenta con la participación de 39 historiadores de todo el mundo y personalidades de reconocido prestigio. Está disponible en alquiler en NoFicción, la plataforma especializada en contenido documental.

La historia de España

España, la primera globalización es un trabajo que profundiza en la contribución española a la era de los descubrimientos y la primera globalización, iniciada en el siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón a América. Historiadores de reconocido prestigio como Carmen Iglesias, Ricardo García Cárcel, Martín Ríos Saloma, Elvira Roca, Stanley G. Payne, Carlos Martínez Shaw, Pedro Insua, Fernando García de Cortázar, Luis Ribot, Nigel Townson o Marcelo Gullo aportan luz a aspectos menos reconocidos de la historia de España.

El imperio español fue pionero en el surgimiento de una economía global que propició además una revolución urbanísitica o alimenticia. Y que, sin embargo, debido a ese papel hegemónico que lideró durante varios siglos, propició una batalla propagandística para desprestigiarlo que ha provocado el rechazo de españoles e hispanos de su propia historia. Fue un fenómeno histórico y social cuyas consecuencias siguen afectando hoy gravemente a la comunidad panhispánica.

A través de nuevas lecturas sobre el periodo histórico iniciado durante el reinado de los Reyes Católicos, España, la primera globalización desmonta esa leyenda negra. El documental aporta referencias y datos para “conocer mejor nuestra historia compartida” a partir de una “divulgación histórica rigurosa y emocionante como un factor de amistad y progreso en la búsqueda de un futuro mejor.”

Uno de los documentales más vistos en salas de cine

España, la primera globalización ha sido una de las películas documentales más vistas en salas de cine. Estrenado el pasado 15 de octubre, ha recaudado cerca de trescientos mil euros y cuenta con más de 46 mil espectadores solo en salas. Desde principios de enero, se ha incorporado al catálogo de la plataforma especializada en contenido documental NoFicción, en formato de alquiler (3,95 euros).

La cinta está producida por López-Li Films, una compañía que cuenta con más de veinte años de experiencia en producción de películas y series documentales. Ha contado con la coproducción RTVE con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el patrocinio del Ayuntamiento de Salamanca y de la Fundación Fernando Núñez. A estas instituciones se suman más de 1.500 mecenas que han contribuido a la financiación de la producción a través de una campaña de crowdfunding.

El director, José Luis López-Linares

José Luis López-Linares es director, productor y director de fotografía. Dirige la empresa López Li Films desde hace más de 20 años. Sus películas han ganado tres premios Goya, han recibido una nominación a los premios EMMY y han participado en festivales por todo el mundo (Berlín, Tribeca, San Francisco, Toronto, Venecia, Guadalajara, Buenos Aires, Teluride, San Sebastián o Tokio, entre otros)

Entre sus realizaciones están ‘El Bosco. El Jardín de los sueños’, con extraordinaria difusión en todo el mundo, en Francia más de 100.000 espectadores. ‘El Corazón del Teatro Real’ que conmemoraba sus 200 años de historia y en el que participaron las más grades figuras de la ópera. Con ‘Altamira, el origen del Arte’ filmó por primera y única vez el interior de las cuevas de Altamira y en ‘Goya, le sommeil de la raison’, producido para el Canal ARTE, planteaba un viaje vertiginoso por la obra y la vida del pintor.

Comenzó su carrera en cine como director de fotografía con los más reconocidos cineastas tanto españoles como extranjeros, Carlos Saura, Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Alain Tanner o Víctor Erice. Su primer gran éxito como director fue la película ‘Asaltar los cielos’ (Premio Ondas,1997), avalado por la crítica. Está considerado como el precursor del documental de cine en nuestro país.

NoFicción, plataforma creada por creadores para creadores

NoFicción está especializada en creación audiovisual documental hispanoamericana y es la primera iniciativa de este tipo existente en España y Latinoamérica en funcionamiento desde el pasado 30 de julio. Es un proyecto creado “por creadores para creadores” y persigue apoyar la producción audiovisual favoreciendo la promoción y distribución de sus proyectos. Se ha convertido en una herramienta para que las producciones, independientemente del recorrido que hayan tenido, alarguen su consumo por parte del espectador.

La mayoría de los títulos de NoFicción son largometrajes y cortometrajes que reflejan la realidad y la cultura de los países de habla hispana. Muchos de ellos han tenido un amplio recorrido en festivales de prestigio, en los que han obtenido importantes premios y reconocimientos. Entre las obras del catálogo están, por ejemplo, Barzaj, de Alejandro Salgado (Caracola de Alcances 2020 a la Mejor Película), Antonio Machado. Los días azules de Laura Hojman (finalista en los pasados Premios Forqué y gran triunfadora de los Premios ASECAN del Cine Andaluz de este año), Santuario dirigida por Álvaro Longoria y con la colaboración de Javier y Carlos Bardem, Cinema Novo, de Erik Rocha o La gran ola, de Fernando Arroyo.

Recientemente, se han incorporado además títulos como Akelarre, sobre la construcción del complejo hostelero de Pedro Subijana, o Once were Brothers, película producida por Martin Scorsese sobre el músico Robbie Robertson.

