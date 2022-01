Inmobiliaria Núcleo: "El asesor es una figura profesional cada vez más buscada" Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 17:54 h (CET) El Ministerio de Trabajo informa que actualmente hay un creciente interés en el perfil del Agente Inmobiliario. Esta profesión está cada vez más en auge gracias al creciente interés de la sociedad en las gestiones e inversiones inmobiliarias Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo de España lo demuestran: cada vez hay más demanda del perfil del Agente Inmobiliario y esto se debe a que hoy en día hay un claro interés en las inversiones inmobiliarias como concepto de negocio. Aunque en los últimos años han sido marcados por un paro mucho más grande y una pandemia, la demanda de agentes inmobiliarios no ha parado de crecer. Esto se debe a que, a la hora de realizar cualquier gestión o inversión inmobiliaria, la sociedad conoce la gran importancia de contar con un buen asesor. El asesor inmobiliario se encarga de todas las gestiones que se relacionen con la compra y la compraventa, hace de intermediario y mediador, da consejos muy útiles y necesarios acerca de todo el proceso y sobre todo y lo más importante, gestionará toda la documentación.

Una de las razones que tienen las personas y empresas a la hora de contar con un asesor para cualquier gestión inmobiliaria es tener que gestionar todos los papeleos, lo cual en muchas ocasiones puede llegar a convertirse en un tedio constante. Sin embargo, no basta simplemente con contar con una persona que se encargue de gestiones inmobiliarias, sino que es muy importante contar con un profesional de verdad. Inmobiliaria Núcleo, una empresa con más de 10 años de experiencia en el sector y una red que suma un total de 10 oficinas, explica qué características especiales debería tener un buen asesor inmobiliario.

“Lo más aconsejable a la hora de ejercer de agente o asesor inmobiliario es dar un buen servicio y garantizar en todo momento la profesionalidad. Por este motivo, para dar un servicio profesional y de calidad, es muy recomendable formarse continuamente, conocer el mercado inmobiliario y dominar la economía y la legislación, sin olvidarnos de la importancia que tienen las herramientas tecnológicas. Con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, nuestros agentes tienen todas estas capacidades, además de cualidades como la confianza, la negociación, la perseverancia, el dinamismo y la empatía. Así es como un buen agente inmobiliario puede proporcionar a su cliente todo lo que necesita” explica Inmobiliaria Núcleo.

El agente inmobiliario, además, según Inmobiliaria Núcleo, debería tener facilidad de palabra, empatía y cercanía para dar un servicio a medida con las necesidades del cliente, agilidad a la hora de negociar y tomar decisiones. Sin embargo, es muy importante dotarse también de paciencia, ya que no todos los objetivos se pueden conseguir con la rapidez deseada.

