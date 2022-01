Estos son los cambios que afectarán a la movilidad y al bolsillo de conductores y empresas en 2022 Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 16:54 h (CET) Los conductores y las empresas españolas se van a enfrentar al aumento de varios impuestos relacionados con la movilidad por carretera y normativas de tráfico más estrictas, pero también se podrán beneficiar de programas de incentivos a la electrificación, según Northgate El año 2022 llega con cambios importantes en busca de la descarbonización de la movilidad que afectarán al bolsillo de los españoles, así como una nueva Ley general de tráfico que impone sanciones más estrictas. Esto supone un desafío importante para la industria de la movilidad, que deberá centrar sus esfuerzos en la electrificación de las flotas, pero también para particulares, empresas y profesionales que utilizan diariamente un vehículo, ya que todas estas normativas impactarán en su economía a través de impuestos, incentivos y mayores restricciones.

En este contexto, Northgate Renting Flexible, compañía líder en el ámbito de la movilidad profesional y pionero en la prestación de servicios de renting flexible, ha recopilado los cambios que entran en vigor durante el recién estrenado año y que tanto particulares como empresas deben tener en cuenta para que no repercuta demasiado en su bolsillo.

Impuesto de matriculación. El 1 de enero de 2022 ha entrado en vigor la subida del impuesto de matriculación tras la finalización de la tabla de tramos que ha estado vigente desde julio de 2021. Esto quiere decir que todos los vehículos vuelven a tributar en función de sus emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros), que busca mayor precisión a la hora de determinar las emisiones reales de CO2 de los vehículos. Solo aquellos vehículos que emitan 120 gramos o menos no pagarán el impuesto. Como por ejemplo los coches eléctricos e híbridos enchufables, mientras que los híbridos convencionales y los microhíbridos se analizarán caso por caso. Esto significa que matricular los vehículos diésel y gasolina podría ser un 5% más caro de lo que era hasta ahora, dependiendo de los valores de CO2 que emitan.De este modo, es posible que cada vez más conductores se planteen la opción del renting flexible como alternativa para no pagar este impuesto. Tal y como revelan las últimas cifras de la AER, el pasado año aumentaron las matriculaciones de vehículos de renting un 21%. Además, con esta modalidad los usuarios tampoco tienen que pagar otros gastos adicionales como el seguro o mantenimiento, ni permanencia o gastos de cancelación.

Uno de los compromisos de España con la Comisión Europea es la subida de la fiscalidad al diésel, que busca equiparar el precio de la gasolina. Se trata del alza de 3,3 euros al mes de media para un vehículo convencional, que desde Bruselas pretenden incluso duplicar y que se prevé que entre en vigor a finales de 2022. Esta subida coincidiría con el alza del precio de los combustibles de los últimos meses y, según apuntan desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el precio del combustible continuará en la tendencia actual, afectando considerablemente al bolsillo de los conductores. Incentivos para la electrificación de flotas . El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado el Programa MOVES Flotas, con una primera convocatoria de 50 millones para incentivar la electrificación de parques de vehículos ligeros, que complementará a otras ayudas similares como el Moves III y las dos ediciones del Moves Singulares, para el fomento de la movilidad eléctrica. Este plan incentiva proyectos integrales de electrificación de flotas que operan en más de una comunidad autónoma. Las iniciativas presentadas pueden incluir no solo la adquisición de vehículos eléctricos o de pila de combustible que sustituyan a los de combustión, sino, de forma complementaria, el desarrollo de la infraestructura de recarga necesaria. En el caso del renting flexible, este programa va a permitir aumentar la oferta vehículos eléctricos y ofrecer cuotas mensuales más competitivas a sus clientes. De esta manera, los usuarios podrán hacer frente a cambios en cuanto a movilidad verde, ya que pueden disponer de vehículos sostenibles, o cambiar de tipo de vehículo según sus necesidades.

