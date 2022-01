Crear un videojuego en 48 horas: la Global Game Jam Sevilla vuelve a celebrarse en espacio_RES Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 16:46 h (CET) El evento Internacional de videojuegos más grande del mundo busca dar cabida a los creadores de videojuegos en sus diferentes roles: programadores, artistas, diseñadores de juego y músicos. Espacio_RES y Axes In Motion se unían para organizar el evento y lograr ser sede oficial para mejorar y reunir al talento sevillano de este sector Espacio_RES, una aceleradora de startups de Sevilla y Axes In Motion, un estudio de desarrollos de videojuegos con más de 700 millones de descargas a sus espaldas unían fuerza para co-organizar el evento que tuvo lugar este pasado fin de semana.

La Global Game Jam lleva proporcionando un espacio para que personas de todo el mundo puedan crear juegos y ser parte de algo más grande que ellos mismos, su comunidad o su país desde el año 2009. No es de extrañar que su organización cuente con el apoyo de algunas de las industrias más potentes del sector como Unity, Amazon o Applestore.

Este año, espacio_RES ha vuelto a ser la sede oficial de Sevilla y contaba con salas preparadas para trabajar por equipos, salas acondicionadas e insonorizadas para grabar la bandas sonoras de los juegos, zona de comedor y zona de descanso para los participantes ya que este año era NON-STOP. Los participantes podían quedarse el tiempo que necesitaran hasta que el cronómetro de 48 horas llegara a cero.

La Global Game Jam Sevilla es un evento sin ánimo de lucro con el que, tanto Axes In Motion como Espacio_RES, persiguen fomentar el desarrollo de videojuegos y motivar a nuevas generaciones para incorporarse a este mercado laboral.

Comenzaba el viernes 28 con la revelación de la temática: DUALIDAD. Los equipos rápidamente se pusieron a conceptualizar la idea. Los 6 equipos creados contaban con la ayuda de mentores especializados en diferentes campos. Solo un equipo logró alzarse como el ganador porque supieron adaptarse a los obstáculos, a la temática y conseguir impactar al jurado con el videojuego que habían creado. Pero, sin lugar a dudas, cada equipo logró emocionar con su trabajo siendo muy difícil otorgar el premio final a un solo grupo.

Sobre Axes In Motion

Un estudio de desarrollo de videojuegos ubicado en Sevilla, que ha ido creciendo acorde a los valores de comunicación, honestidad y proactividad. Actualmente cuentan con más de 30 compañeros, y siempre están abiertos a incorporar nuevo talento al equipo. Son un equipo muy comprometido que disfruta con el trabajo en equipo. Desarrollan y publican juegos móviles desde 2014. Entre sus productos destaca, Extreme Car Driving Simulator, referencia en el sector, TOP 5 en la categoría Racing en Google Play. ¡Ya cuentan con más de 700 millones de descargas!

Sobre espacio_RES

La aceleradora de startups que trabaja para ofrecer a los emprendedores los recursos críticos y necesarios para desarrollar su startup. Para esta aceleradora no solo es importante que los proyectos crezcan económicamente sino que impacten de manera positiva en la sociedad. Ya han acelerado a más de 150 startups con una tasa de supervivencia del 77%. Lideran programas de innovación abierta en el tejido empresarial con otras fundaciones, empresas y universidades.

