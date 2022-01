"Gamer for Life": Cómo lograr empleo en el sector del videojuego

La Fundación INCYDE, el Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Málaga organizan un ciclo de foros para fomentar la empleabilidad juvenil en Málaga. La primera sesión está dedicada a la industria del videojuego, uno de los sectores con más crecimiento en el panorama digital La fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio españolas junto con el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Cámara de Comercio de Málaga, organizan en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) el próximo 11 de febrero, el primero de 5 foros gratuitos orientados a dar a conocer las nuevas oportunidades profesionales para los jóvenes menores de 30 años, dentro del proyecto “Juventud con Futuro”, financiado por el FSE.

Esta primera sesión, bajo el título Gamer for Life, estará dedicada a la industria del videojuego, uno de los sectores con más crecimiento en el panorama digital nacional. Brindando la oportunidad de conocer este sector y las múltiples salidas profesionales que ofrece. La jornada contará con varias ponencias, entre ellas la de Edgar Medina Rodriguez, Country Manager para España, Italia y Portugal de Riot Games, la empresa desarrolladora de juegos tan populares a nivel mundial como League of Legends o Valorant, quien con su charla, "Big players: un hueco para tu pasión en las grandes multinacionales", explicará las posibilidades de empleo y carreras dentro de la industria multinacional del videojuego. David Caballero, redactor jefe de Gamereactor en España, una de las webs sobre videojuegos más importantes del mundo, hablará sobre la variedad de oportunidades de empleo en los medios de comunicación dedicados al mundo del gaming en su charla “Jugar para contarlo: Oportunidades en la comunicación del sector”. Mauricio García, CEO y Productor del estudio The Game Kitchen, responsable del multipremiado juego independiente Blasphemous, hablará en su ponencia “Going indie: emprendimiento en el sector” sobre la posibilidad de emprender una carrera dentro de las diversas productoras de juegos independientes, y los diferentes puestos y necesidades a cubrir.

Que el videojuego sea una industria clave lo evidencian sus 104.570 millones de euros como valor mundial (Statista, 2011) así como la generación de beneficios en España, en tendencia alcista y que alcanzó en 2020, los 1747 millones de euros. El videojuego generó en España, según datos de la Asociación Española del Videojuego (AEV)), más de 7.300 empleos directos y, según el Libro Blanco de AEVI, el 57% de los estudios españoles de videojuegos logró mantener a todos sus empleados, con un 36% de estudios que, durante la pandemia, logró aumentarla. En la actualidad España alberga más de 400 estudios de producción.

Esta programación de charlas tendrá lugar el 11 de Febrero de 2022 de 9 a 14h, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga FYCMA (Ortega y Gasset 201, Málaga), previa inscripción en este enlace. Las siguientes sesiones, que girarán en torno a otros sectores tecnológicos con posibilidades de empleo, como son la Realidad Virtual, los eSports, el sector de los Influencers, y la producción audiovisual de series y cine, tendrán fecha próximamente en la web de INCYDE.