La FCVH pone en marcha el Campeonato de Cataluña de Carreras de Regularidad por Clásicos de 2022 Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 16:22 h (CET) La Federación Catalana de Vehículos Históricos ha iniciado los trámites para poner en marcha el Campeonato de Regularidad por todos los socios de los clubes federados La Federación Catalana de Vehículos Históricos, en el marco de sus competencias y de acuerdo con el programa de gobierno de la actual Junta Directiva, ha iniciado los trámites para poner en marcha el Campeonato de Regularidad por todos los socios de los clubes federados.

En este marco de actuación se ha creado la Comisión Deportiva de la Federación Catalana de Vehículos Históricos presidida por el Sr. Joan Amate, presidente de la Escudería MATHC.

El Campeonato de Cataluña de Carreras de Regularidad por Clásicos consiste en unas pruebas de regularidad en carretera abierta con un recorrido aproximado de 200/250 Km, de los cuales habrá diferentes tramos cronometrados.

Principalmente, las características se establecen 3 categorías de acuerdo con la fecha de fabricación de los vehículos participantes:

• (H) Históricos: Automóviles fabricados entre 1-1-1947 y el 31-12-1971

• (C) Clásicos: Automóviles fabricados entre 1-1-1972 y el 31-12-1986

• (Y) Youngtimers: Automóviles fabricados entre 1-1-1987 y el 31-12-1991.

El recorrido de las pruebas es secreto y, antes de la salida, la organización entrega a los participantes un libro de ruta “ROADBOOK” donde se indica el itinerario a seguir, así como la velocidad media a la que se debe realizar cada uno de los tramos cronometrados. Ésta siempre será inferior a 50 kilómetros/hora.

Todos los vehículos participantes están obligados a respetar en todo momento el Código de la Circulación y el Reglamento Particular de las Pruebas. En breve la Comisión Deportiva, informará del calendario definitivo del Campeonato de Cataluña de Carreras de Regularidad por Clásicos para este 2022.

Otro de los objetivos de la Federación Catalana de Vehículos Históricos es la asistencia y la colaboración para que los clubes federados vayan ampliando sus actividades y así satisfacer las necesidades de sus asociados, como puede ser estimular la afición con los aspectos competitivos dentro del respeto máximo a sus vehículos y sus ordenanzas.

La comisión deportiva dará todo el soporte a los clubes participantes de este 1er Campeonato de Cataluña de Carreras de Regularidad por Clásicos.

