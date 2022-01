Estadísticas y resultados del método las Leyes de la Fertilidad Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 11:23 h (CET)

Según el último informe de la Sociedad Española de Fertilidad, en España existen cerca de un millón de parejas con problemas de fertilidad. Parejas que, tras meses de intentos fallidos por concebir de forma natural (y en muchos casos tras algún aborto), optan por recurrir a algún tipo de reproducción asistida.

En todos los casos, siempre se piensa en un problema físico como la causa que impide llevar a buen fin el deseado embarazo. Su tratamiento siempre es a través de fármacos, hormonas, y actos programados que llevan a perder la espontaneidad y frescura de la pareja y ver la relación como “el momento de concebir”.

Pero, ¿y si el problema no estuviera solo ahí? ¿Y si ese síntoma o respuesta física fuese la manifestación de un problema cuyo origen está en el inconsciente?

Así lo ha demostrado en los últimos seis años la experta en psicobiofertilidad, Patricia Bartolomé, quién ha ayudado, hasta la fecha, a través de su programa y metodología Las Leyes de la Fertilidad, a más de 5.000 mujeres y parejas a “buscar el origen de la posible causa de no quedarse embarazadas más allá de lo meramente físico”.

Muchos de esos problemas inconscientes, tal y como explica Patricia “son heredados”. “Es posible que una mujer de nuestros antepasados (abuela, bisabuela o nuestra propia madre) viviera un episodio estresante a la hora de quedarse embarazada o en el parto que hemos heredado y esté en nuestro ADN, siendo el que nos impide quedarnos embarazadas.”

El año de las Leyes de la Fertilidad fue 2021 En un estudio interno realizado en 2021 por Patricia Bartolomé a 142 mujeres que pasaron por su programa Las Leyes de la Fertilidad, el 96 % de ese grupo obtuvo un positivo y el feliz término de sus embarazos, combinando las técnicas del método Las leyes de la Fertilidad con las de reproducción asistida. Todas ellas habían fracasado en sus intentos anteriores, algunas incluso hasta cinco intentos fallidos.

Estas cifras demuestran, no solo que el método funciona sino que es posible para cualquier mujer. “Ningún diagnóstico es definitivo”, asegura Patricia. A lo largo de estos últimos años “hemos ayudado a lograr su deseado embarazo a mujeres que habían calificado de muy mayores para ser madres o a otras a las que la ciencia había dado por infértiles sin más esperanza”.

Aunque el número de mujeres que logran su embarazo aplicando Las Leyes de la Fertilidad es muy elevado, no existe ningún método infalible, y así lo pone de manifiesto la creadora del método, sin embargo, como ella misma argumenta “es un complemento muy fiable para las mujeres que llevan años deseando ser madres y nunca se habían planteado buscar la causa en su interior.”

Un método que busca la posible causa inconsciente de la infertilidad El método fue desarrollado por Patricia Bartolomé mientras se lo aplicaba a ella misma tras 4 abortos, el último de ellos ectópico. “Mi cuerpo estaba manifestando el rechazo al embarazo, por eso decidí usar, tras varios años de estudio, otro tipo de herramientas que me llevarán a lograr mi objetivo”.

Aplicando el método que posteriormente denominó Las Leyes de la Fertilidad, Patricia Bartolomé logró su deseado embarazo a los 4 meses de su última pérdida y hoy disfruta a diario de su hijo.

Las Leyes de la Fertilidad se basa en una indagación exhaustiva que permita descubrir la posible causa inconsciente que bloquea la concepción. Para ello, emplea herramientas como la investigación transgeneracional, la concepción y el nacimiento de la futura madre o la descodificación de la metáfora del conflicto que se vive de manera inconsciente y la respuesta biológica a este.

En la página web de Patricia se ofrecen talleres gratuitos, cursos de pago, libros y un programa terapéutico completo. Todo con la colaboración de psicólogas, enfermeras, matronas, nutricionistas, una experta en genealogía y otras profesionales de la ciencia y la salud.

