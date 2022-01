Demascotas sostiene que es fundamental proteger a los animales en los días más fríos del año Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 15:30 h (CET) Coincidiendo con las heladas que azotan a gran parte del país, conviene poner más énfasis en el cuidado de los animales de compañía para que no sufran sus estragos, según afirman los profesionales de Demascotas El invierno continúa y los termómetros, como es normal en estas fechas, se desploman considerablemente, sobre todo por las noches.

Hablando de los perros, como es la especie más común entre las mascotas, Demascotas realiza una distinción según su tamaño.

Razas pequeñas

Variedades como los yorkshire terrier, chihuahua o teckel tienen un umbral de unos -4ºC, aunque se percibe como crítico cuando se de los seis bajo cero.

Lo mejor en este escenario es reducir el tiempo al aire libre y evitar quedar a la intemperie sin realizar ejercicio con estos pequeños.

Razas medianas

En este caso, el rango de aguante ante el frío se sitúa entre los -4 y los -9ºC, siendo ya crítico si el ambiente es más frío que los -12ºC.

Razas grandes

Por ejemplo, los pastores alemanes, golden retriever, mastines, etc, son los mejor adaptados a las bajas temperaturas. En este caso, se empieza a preocupar por su salud una vez se baja de los -6ºC, llegando a índices críticos por debajo de los doce bajo cero.

La temperatura que puede soportar un animal depende de sus dimensiones, de si está aclimatado, de la humedad presente en su entorno y de si cuenta con ropaje de abrigo.

Los expertos también coinciden en la necesidad de atender a las almohadillas plantares de estos animales, ya que es una zona de su cuerpo muy propensa al frío, pudiendo tener lesiones por estos ambientes propios del invierno.

En el caso de los gatos, conviene revisar el capó del coche si se tiene en el interior del hogar, puesto que pueden recurrir a esta parte del automóvil para mantenerse aislados del frío exterior.

Si el animal doméstico suele dormir en un patio, jardín o terraza y se tiene previsión de que las noches van a rondar estos niveles, será crucial para su salud y bienestar optar por dejarlos dormir en el interior de casa.

Sería algo excepcional, pero puede incidir en gran medida en su estado de salud, por lo que no está de más respetar estos consejos para que la mascota pase en las mejores condiciones los días (y las noches) más fríos del año.

Demascotas es un portal web destinado a ofrecer información y consejos muy prácticos para el cuidado de las mascotas desde el punto de vista de su comodidad, su alimentación y todo aquello que se considera trascendental para este cometido.

