IIS abre el plazo de inscripción para su segundo Máster en Medicina del Sueño que empieza en marzo

lunes, 31 de enero de 2022, 14:02 h (CET) Este posgrado, que consta de 60 créditos ECTS, supone un impulso para aquellos especialistas en medicina que pretenden profundizar en los conocimientos en medicina del sueño, apuntan los expertos de Instituto del Sueño, que dará comienzo el próximo 3 de marzo de 2022 El Máster en Medicina del Sueño del IIS ha conseguido tal éxito en su primera edición que ya se ha puesto en marcha el proceso para inscribirse a un nuevo certamen a cargo de uno de los centros más prestigiosos en esta disciplina.

Con una duración de 11 meses, que corresponden a 60 créditos ECTS, estos estudios cuentan con la garantía de la Universidad Europea de Madrid, uno de los centros más prestigiosos de España.

Una de las grandes bazas de este plan de estudios es su carácter internacional, puesto que su claustro de profesores está formado por profesionales procedentes de distintas partes del mundo, de Europa, América y Asia, además de impartirse las clases en español o inglés, por lo que se trata de una formación bilingüe.

Al ser una formación online, ofrece una enorme versatilidad a los interesados para compaginar estos estudios con trabajos u otras formaciones y no obligarles a desplazamientos innecesarios a otros países.

Además, dispone de un plazo de prácticas en el que los alumnos pueden aplicar todas las nociones adquiridas durante su formación y dar sus primeros pasos en este campo profesional.

Preparación para el Certificate in Somnology

Esta formación es una base sólida para la presentación de los alumnos a las pruebas para obtener el Certificate in Somnology de la ESRS (European Sleep Research Society), uno de los diplomas más reconocidos a nivel mundial en cuestiones de medicina del sueño.

Por tanto, optar por ella si se pretende encaminar la carrera personal y profesional hacia uno de los máximos reconocimientos internacionales en esta disciplina.

Formación teórico-práctica con visión multidisciplinar

Los estudios dedicados a la medicina del sueño deben abarcar una gran cantidad de especialidades, entre las que se encuentran neurología, neumología, neurofisiología, otorrinolaringología, odontología, psiquiatría, endocrinología, medicina de familia y pediatría.

Esto es así porque un estudio del sueño requiere un conocimiento amplio y práctico de estas especialidades, por lo que se contemplan en profundidad a lo largo del período de formación.

Además, se centra en un conocimiento teórico-práctico sólido y totalmente actualizado como base de esta disciplina técnica que se encuentra al alza como una de las más demandadas en los últimos tiempos.

