Estos son los free tour de Pontevedra y excursiones recomendadas por Tragourmet

lunes, 31 de enero de 2022, 14:07 h (CET) Un free tour por Pontevedra puede ser la mejor opción para conocer la ciudad a un precio que se adapte a cada bolsillo. Aquí una selección de algunas de las excursiones mejor valoradas de esta ciudad Los free tour no tienen un precio fijo, sino que al finalizar cada persona entrega al guía el importe que considere en función de su satisfacción. Estos son los free tour en Pontevedra y algunas de las actividades (con cancelación gratuita) mejor valoradas que recomienda la revista de viajes y gastronomía Tragourmet.

Free tour Pontevedra

Este free tour de Pontevedra (reservar gratis aquí) comienza en Santuario de la Virgen Peregrina para adentrarse en el centro histórico de esta ciudad de origen romano.

Durante el recorrido a pie, se descubrirán los secretos de Pontevedra, que cuenta con edificios del siglo XIX, como el Ayuntamiento o la Diputación Provincial, y también se contemplarán las ruinas de la iglesia de Santo Domingo, que fue destruida por las tropas inglesas en el siglo XVIII, y las de la muralla medieval.

A continuación, se ademirará el exterior de Santa María la Mayor, uno de los templos más significativos de la localidad gallega. En la fachada de esta iglesia puede que encontréis una simpática figura con gafas…

El free tour continúa hacia la orilla del río Lérez, donde se encuentran los puentes que dan nombre a la ciudad, entre los que destaca el del Burgo.

La visita finaliza recorriendo las callejuelas por las que paseaba Valle Inclán hasta llegar a la Plaza do Teucro y a la Plaza de la Herrería, en la que se encuentran dos de los monumentos más emblemáticos: el convento de San Francisco y la célebre iglesia de la Peregrina.

Free tour de los misterios y leyendas de Pontevedra

Crímenes, leyendas y misterios se ocultan en el centro histórico de Pontevedra. Con este free tour Pontevedra revela sus historias más enigmáticas (reservar gratis aquí).

Comienza en el famoso loro Ravachol de la Plaza de la Peregrina a las 20:00 horas para comenzar a conocer los misterios y leyendas de Pontevedra. Primer enigma: ¿a quién perteneció ese loro? ¿Por qué es tan popular en la ciudad?

Continúa el free tour por la Pontevedra más medieval: enfermos de peste, condenados a muerte en las “picotas” y otros personajes protagonizarán los relatos en esta parte del recorrido. El paseo seguirá en la calle Tetuán, donde descubrirás qué ocurrió con unas monjas “emparedadas” por su propia voluntad.

La siguiente parada será junto a la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Ocultarán algo sus gárgolas? Cerca del templo se ven también algunos cruceiros. ¿Tendrán algo que ver con la temida Santa Compaña? También desvelarán algunas historias de piratas y sirenas, cuyos espíritus, dicen, todavía sobrevuelan Pontevedra.

El último relato se descubrirá en la Plaza de la Pedreira, junto al Pazo Mugartegui. Según la leyenda, la familia que habitó esta casa surgió de la unión de un hidalgo y una sirena. A las 22:00 horas, finaliza el free tour de Pontevedra en el punto de partida.

Excursión a la Ribeira Sacra

Además de los free tour Pontevedra ofrece excursiones de calidad a precios asequibles con cancelación gratuita. A orillas de los ríos Miño y Sil, se encuentra uno de los lugares más singulares de Galicia: la Ribeira Sacra. Es un imprescindible dejarse cautivar por sus viñedos centenarios y por los encantos del románico (reservar con cancelación gratuita aquí).

La excursión comienza a las 8:00 horas junto a la capilla de San Roque, en pleno corazón de Pontevedra. Desde allí se continúa al río Sil para subir a un catamarán y recorrer las aguas de la Ribeira Sacra, zona en la que se unen los ríos Sil y Miño.

Durante la travesía, se admiran paisajes de viñedos y las populares bodegas de Amandi. Después comienza la parte del recorrido que tiene lugar por tierra, poniendo rumbo hacia la Bodega Adega Vella, una de las mejores de la región. Una pequeña bodega en la que conocer el proceso de elaboración del vino y disfrutar de una degustación de los vinos locales.

Tras un descanso de una hora para comer (mejor llevar pícnic, ya que hay pocos restaurantes en la zona), se emprende rumbo al Monasterio de San Pedro de Rocas. Se podrá ver este antiguo templo, único por estar excavado en la roca natural, sus estancias y exposiciones.

La excursión finalizará a las 19:00 horas volviendo al punto de partida.

Excursión a la Costa da Morte y Finisterre

Para complementar el free tour por Pontevedra, es recomendable hacer esta excursión con la que descurbir la Costa da Morte, uno de los lugares más impresionantes de Galicia, y llegar hasta el mítico faro de Finisterre. ¡Un paisaje único! Reservar con cancelación gratuita aquí.

La excursión comienza a las 9:00 horas frente a la capilla de San Roque para salir de Pontevedra y emprender camino por la Costa da Morte, a lo largo de sus mágicos paisajes, y llegar hasta Finisterre.

La primera parada será en el pueblo de Pontemaceira, lugar de paso de los peregrinos que van a Santiago. Para allí conocer todas las leyendas ancestrales y naufragios relacionados con este enclave. Después se continúa hasta Muxía hasta el Santuario de la Virgen de la Barca y descurbir los secretos de este centro de culto mágico-religioso.

La ruta sigue hasta llegar al faro de Finisterre, final del famoso Camino de Santiago para miles de peregrinos. Este lugar era considerado como el fin del mundo para las culturas celta y romana. También era conocido como la Puerta del Más Allá. Después de visitar el faro, de siponen de dos horas de tiempo libre para comer en Finisterre y probar la gastronomía gallega.

A la vuelta se visita la cascada del Ézaro, el único río de Europa Continental que finaliza en forma de cascada sobre el océano. Para terminar, las típicas construcciones rurales de Galicia visitando el hórreo de Carnota, una de las más largas de este tipo.

En el camino de vuelta, van contando la historia y las leyendas de los paisajes de la Costa da Morte. Un día de lo más competo. Termina llegando a Pontevedra a las 18:30 horas.

