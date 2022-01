Instituto Europeo del Sueño recuerda la necesidad de revisión en caso de sudoración nocturna excesiva Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 13:38 h (CET) La hiperhidrosis nocturna es un problema que sufren muchas personas durante su descanso y que puede obedecer a distintos problemas de salud a los que hay que atender en caso de sufrir estos episodios al dormir, sostienen los expertos de Instituto Europeo del Sueño La sudoración es un proceso biológico en el cual las glándulas sudoríparas se ocupan de expulsar líquido por los poros como una vía de refrigeración natural del propio cuerpo. No obstante, hay que prestar especial atención cuando esta transpiración está descontrolada, un episodio que puede estar motivado por estrés, ansiedad, miedo o por una enfermedad conocida como hiperhidrosis.

Instituto Europeo del Sueño pretende concienciar a la población acerca de este problema cuando tiene algún vínculo con algún trastorno del descanso, como es el insomnio, la apnea del sueño o trastornos hormonales. En estos casos, se habla de hiperhidrosis nocturna.

Posibles causas de la hiperhidrosis

Si bien no es un problema de salud muy preocupante, sí puede serlo cuando hay una razón de peso en materia de enfermedades tales como tumores, patologías del sistema endocrino, cardiorrespiratorias o metabólicas.

También puede ser una causa de la hiperhidrosis nocturna posibles infecciones, diabetes, menopausia, el uso de determinados medicamentos o el síndrome premenstrual.

Si se sufren estos problemas a la hora de irse a la cama y supone un impedimento o una limitación para descansar, lo mejor es acudir a un centro especializado en medicina del sueño como este, donde aplicarán todos sus conocimientos y recursos para realizar una evaluación clínica completa y conocer así la causa de este trastorno.

En estas pruebas, se evaluará la relación entre la sudoración nocturna y los problemas de sueño.

Los expertos en esta especialidad consideran que es un problema totalmente controlable si se realiza un diagnóstico preciso, en busca de establecer el tratamiento más indicado para cada paciente.

Instituto Europeo del Sueño, la mejor solución a cualquier problema nocturno

En Instituto Europeo del Sueño, disponen de los medios tecnológicos más avanzados para el diagnóstico y el tratamiento de todo tipo de problemas que dificultan el descanso de los ciudadanos, además de un equipo de especialistas multidisciplinar que brinda un servicio integral para tratar de solucionar cualquier cuadro clínico que se contempla dentro de esta disciplina.

