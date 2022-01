APE Grupo cierra 2021 con récord de ventas Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 10:02 h (CET) La empresa azulejera factura 58 millones de euros y cimenta su crecimiento en mercados estables. España, Francia y Estados Unidos son los principales destinos de la cerámica de APE Grupo. La firma castellonense ejecuta su plan de inversión de 4,5 millones de euros para la adquisición de nuevos terrenos y mejoras de instalaciones La empresa azulejera APE Grupo ha cerrado el ejercicio 2021 con cifras récord y ha alcanzado, por primera vez, los 58 millones de euros de facturación, lo que supone un aumento del 30% respecto a 2020. Este volumen de negocio se ha cimentado en dos factores: un crecimiento importante en los mercados estables, como es el caso de España, Francia y Estados Unidos, y el mantenimiento del nivel de servicio en un entorno complejo.

De hecho, el sector cerámico ha vivido una situación paradójica en 2021. Tras recuperarse de los peores meses de la pandemia, la demanda está más pujante que nunca: ha acabado el año con las mejores cifras de ventas y de exportaciones en mucho tiempo, pero con un recorte de beneficios debido a los costes de la energía, el transporte o las materias primas, entre otros.

Para la firma castellonense, que basa su éxito empresarial en una apuesta decidida por el diseño propio y un servicio diferenciado, los países europeos y Estados Unidos son los mercados en los que confía su crecimiento y cerca del 50% de su facturación proviene de estos destinos. No obstante, las ventas de APE Grupo se reparten en más de 115 países de los cinco continentes.

En cuanto a sus marcas comerciales, APE, buque insignia de la compañía con más experiencia y recorrido en el mercado, representa más del 70% de las ventas, mientras que Carmen, marca especializada en cerámica decorativa, supera el 20% de la facturación. El resto es para XLINING, dedicada al gran formato con un producto más técnico, y otras marcas del grupo.

APE Grupo no ha parado de crecer de manera sostenible y desde 2019 ha cerrado los ejercicios superando sus registros anteriores. Esto ha permitido que la empresa azulejera goce de buena salud económica para afrontar los retos más inmediatos, como el incremento de los costes energéticos o la incertidumbre por la pandemia. Para ello, la empresa castellonense está inmersa en un proceso de transformación digital con el objetivo de optimizar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos.

Por otra parte, APE Grupo puso en marcha un plan de inversiones de 4,5 millones de euros que ya ha ejecutado en diferentes proyectos, como la ampliación de las instalaciones del centro logístico en Onda (Castellón) y la construcción de un nuevo edificio de oficinas, y el nuevo showroom en la sede central de Castellón, que estará listo la próxima primavera.

En este sentido, José Miguel Pellicer, CEO de la firma azulejera, adelantaba que el nuevo espacio “va a ser un concepto diferente, una zona experiencial donde nuestros clientes se acercarán, de una forma sensorial y original, a nuestra marca. Nos gusta presentar el producto de una forma diferente, como hemos demostrado en los últimos años, pero con el nuevo showroom daremos un paso más”.

Las nuevas instalaciones coincidirán con el 30 aniversario de APE Grupo. Las diferentes acciones para conmemorar los 30 años de historia comenzarán el próximo 7 de febrero, cuando estaba previsto que se celebrara Cevisama. En esta fecha, la empresa dará a conocer el logo especial que ha creado para la efeméride.

