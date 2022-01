Elementos de protección en el trabajo para el COVID-19 con Unimat Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

En el contexto actual de pandemia, la importancia de las medidas de prevención del contagio ha aumentado no solo en los hogares, sino también en todos los lugares de trabajo. Uno de los productos que se han incorporado a la rutina de higiene es el tapete sanitizante, que tiene la función de descontaminar el calzado.

La compañía Unimat, con más de 20 años de experiencia en la manufactura de productos de hule y PVC, diseñó el tapete sanitizante media luna, que puede albergar hasta un litro de solución sanitizante. Además, fabrican otros elementos de protección en el trabajo para el COVID-19 como mamparas de metacrilato para oficinas y puestos de atención.

Los tapetes sanitizantes contra el COVID-19 Los elementos de protección en el trabajo para el COVID-19 que diseña y manufactura esta compañía son productos innovadores de alta calidad. Cumplen los estándares más estrictos y a la vez ofrecen algunos de los precios más competitivos del mercado.

Tal es el caso de los tapetes sanitizantes, que eliminan drásticamente la suciedad de las suelas de los zapatos. Son ideales para la entrada de cualquier puesto de trabajo, ya que sus miles de costillas de limpieza retienen la suciedad y la humedad dentro de la alfombra para que no se esparza por el espacio.

En los tiempos que corren, los tapetes sanitizantes son ideales para mantener la higiene de plantas de procesamiento de alimentos, escuelas, bancos y empresas, entre otras áreas de trabajo en las que hay mucha circulación de personas. En su superficie, los tapetes tienen estrías de goma flexibles que desalojan los contaminantes del calzado cuando se sumergen en la solución desinfectante.

El producto sanitizante que contienen los tapetes es capaz de eliminar hasta el 99 % de los gérmenes, bacterias y virus, incluido el COVID-19, que más tarde pueden llegar a la superficie de las manos o la cara. Unimat comercializa distintos tapetes de este tipo que se ajustan a las necesidades de sus clientes. El más grande, llamado “charca sanitizante”, es capaz de contener hasta 4 litros de líquido desinfectante.

Las mamparas de protección para oficinas Otro de los elementos de protección en el trabajo para hacer frente a la pandemia son las mamparas que brindan una mayor seguridad a los empleados que se desempeñan en puestos fijos o escritorios. Unimat las fabrica en metacrilato de 3 milímetros de espesor, con una transparencia del 93 %, lo que permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.

La mampara es una barrera física entre los empleados para reducir la probabilidad de contagio de cualquier patógeno que circula por el aire. También se utiliza en puestos de atención al cliente. Es posible encargarla en múltiples dimensiones para adaptarla al espacio que sea necesario.

Con los elementos de protección en el trabajo para el COVID-19 que fabrica Unimat es posible lograr que un espacio laboral sea seguro, en tiempos de pandemia, tanto para los empleados como para los clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.