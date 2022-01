Más Eyes Plus, nutrientes útiles para la visión Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando la edad, los rayos solares u otros factores ambientales comienzan a causar problemas en la vista, es necesario complementar una alimentación balanceada con productos como Más Eyes Plus. Esta fórmula está compuesta por nutrientes que mejoran la visión.

Comdiet Roig Laboratorios ha elaborado este producto con una potente acción favorecedora de la salud ocular. Desde Barcelona, esta firma de medicina alternativa cuenta con una prestigiosa trayectoria de más de 40 años al servicio de la salud de los españoles.

Nutrientes para proteger la vista de diversas afecciones En el catálogo online, los usuarios pueden acceder a la información sobre los ingredientes activos de este producto constituido por vitaminas, oligoelementos, minerales y otros componentes 100 % naturales que ayudan a prevenir o sanar enfermedades de la vista con nutrientes que permiten la regeneración celular.

Más Eyes Plus es una mezcla de principios activos como la vitamina C, favorecedora de la microcirculación sanguínea en el globo ocular; la vitamina A, para garantizar la salud de la córnea; las vitaminas del complejo B, que aportan calidad al tejido de la conjuntiva, así como elementos que complementan estas acciones entre los que se destacan los bioflavonoides, y los extractos de mirtilo y eufrasia.

Otros ingredientes potenciadores de la visión nítida, por su capacidad de mantener sana la retina, son carotenoides como la luteína y la zeaxantina, cuya acción resulta protectora de la misma contra los rayos solares. Como refuerzo a estas sustancias, Más Eyes Plus contiene taurina, quercitina, riboflavina, zinc, astaxantina, gluconato de cobre y selenio, entre otros.

Medicamento alternativo ideal para personas con alimentación especial Teniendo en cuenta que algunas enfermedades de la visión, como la degeneración de retina o las cataratas, son patologías asociadas a otras condiciones crónicas, Comdiet Roig Laboratorios ha diseñado este producto para que puedan adquirirlo personas con diabetes e intolerantes a ciertos alimentos, al estar libre de azúcar, sodio, levadura, colorantes, saborizantes artificiales y gluten.

Todas las propiedades antioxidantes y regenerativas de los tejidos oculares pueden aprovecharse al consumir dos cápsulas por día, preferiblemente con las comidas, para comenzar a ver resultados en la mejoría de la visión en poco tiempo. Más Eyes Plus también está recomendada como fórmula preventiva para quienes realicen trabajos de gran exposición al sol y tengan riesgo de afectación de la retina.

Una gran variedad de referencias en complementos alimenticios y medicina ortomolecular invitan a visitar la tienda online de Comdiet Roig Laboratorios como uno de los puntos de referencia de medicina alternativa 100 % natural de todo el país. Comdiet Roig Laboratorios trabaja con esmero y profesionalidad para que sus clientes experimenten una mejoría integral de diferentes afecciones, con el poder sanador de la naturaleza.

