Villa Aire, la residencia de alta arquitectura más sostenible de España Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Desde el diseño con la integración de paisajismo, estructuras, interiorismo y neurociencia, Villa Aire consigue elevar la sostenibilidad a otro nivel.

La purificación de aire y su doble circulación, con luz natural a todos los espacios de la villa.

Una villa con vistas al mar Mediterráneo que se configura como un oasis verde que se funde con el privilegiado entorno de la zona.

Ubicada en la urbanización privada de Sotogrande y tiene 1.300 metros cuadrados de área construida.

La sostenibilidad y la eficiencia buscando un equilibrio con el entorno se ha convertido en una de las demandas más crecientes en el sector del lujo a nivel internacional.

Ahora más que nunca se ha adquirido conciencia de la importancia de la salud, el bienestar y el respeto al entorno.

El estudio internacional de arquitectura ARK Architects presenta la que ya ha sido definida como la villa más sostenible de España: una residencia de lujo de 1328 metros cuadrados sobre una parcela de 2.500 m2. Está emplazada en Sotogrande (Andalucía) y recibe el nombre de Villa Aire.

Villa Aire ha sido diseñada para que sea atemporal, creando un ambiente fresco y tranquilo que conjuga la integración con el entorno, las vistas y la luz del sur de España. Para ello, la integración de un equipo multidisciplinar ha sido clave donde han jugado un papel fundamental: el conocimiento de la zona, la experiencia en este tipo de residencias unifamiliares, la integración de las áreas de diseño, paisajismo, arquitectura, construcción, neurociencia y tecnología para conseguir que realmente sea una construcción eficiente y emocional para las personas que van a habitar en ella.

El diseño de esta residencia está alineado con la filosofía de la firma de arquitectos encabezada por el creativo Manuel Ruiz Moriche, basada en crear experiencias gracias a espacios creados manejando los elementos y materiales naturales. Orientándose al estilo de vida actual en el S.XXI. En esta villa la arquitectura se funde con el entorno y la propia naturaleza se convierte en diseño.

Villa Aire ocupa una posición privilegiada en Sotogrande, Costa del Sol, un destino internacional que se ha convertido en una de las áreas más exclusivas del sur del país, emplazada entre el Mar Mediterráneo, al que la Villa bordea, y las laderas de la Sierra Almenara. Este destino es además conocido como lugar ideal para la práctica de deportes como navegación, tenis, polo, yate, golf o actividades acuáticas, acogiendo campeonatos internacionales. Villa Aire está en una parcela de 2.500 metros cuadrados, con 1.300 m2 construidos con dobles alturas, patios interiores, y estancias como varias terrazas cerradas o descubiertas, área de parking, bodega, gimnasio, lavandería, vestidores o spa, entre otros. Se trata de una villa que ofrece magníficas vistas al mar, un oasis verde que se ha valido de la arquitectura orgánica, que se diluye con el paisaje y permite a sus habitantes disfrutar de los elementos naturales de la zona, como la agradable brisa marina.

El equipo de ARK Architects siempre utiliza en sus villas materiales naturales tratados al máximo detalle, como la piedra natural con unos grosores y dimensiones únicas, lo que consigue una diferenciación única en el sector. La atmósfera de sus interiores está diseñada para conseguir la máxima armonía en su construcción, dando lugar a un ambiente discreto y sofisticado. Utiliza una paleta de estilo natural, para preservar la frescura, limpieza y sostenibilidad que se busca en la misma, valiéndose de materiales nobles y buscando el contraste entre diferentes texturas y colores serenos. Luz, agua, naturaleza, piedra, madera, aire, son elementos que hay en el entorno y hay que convivir con ellos para estar alineados con su objetivo, villas sostenibles y de alta eficiencia.

“Todos estos detalles han sido cuidadosamente escogidos por nuestro equipo de profesionales para crear espacios, alrededores y experiencias que transmitan la óptima sensación del concepto de hogar, de estar en familia y en casa”, explica Manuel Ruiz Moriche, director creativo de ARK Architects, añadiendo que “nuestro compromiso es crear proyectos en los que la naturaleza, los espacios, la luz natural y el estilo de vida personal estén cohesionados para crear casas lo más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente posible”.

Todo esto hace que Villa Aire cuente con un ambiente atemporal, fresco y lleno de paz. Se han creado para ello espacios bioclimáticos, que utilizan el máximo posible uso de recursos naturales y climáticos, como la luz natural, el sol, la ventilación natural, orientado siempre al ahorro de energía. Siguen también los compromisos propios del Passivhouse, que busca una emisión lo más baja posible, utilizando sistemas de ventilación naturales y manteniendo la temperatura dentro de los edificios de forma estable a unos 20º C en todo el año. Esta eficiencia energética y sostenibilidades se consigue gracias a sistemas de purificación de aire, sistemas de aerotermia, paneles solares para el suministro de agua, calefacción de techo o bajo el suelo, área con deshumificación natural, sistemas de iluminación LED y otras técnicas propias de las casas inteligentes.

Para Villa Aire, ARK introduce la ventilación de recuperación de calor como la solución ideal en vistas a la eficiencia energética y la provisión de una excelente calidad de aire durante todo el año.

Arquitectura contemporánea, minimalista y moderna en una smart home de última generación Como parte de la arquitectura contemporánea, se utiliza en Villa Aire el sistema de correderas minimalistas con rotura de puente térmico y filtro solar que consigue la armonía perfecta entre la vivienda y el entorno y una gran ligereza con aire vanguardista. Como ejemplo el grosor y dimensiones de las puertas de madera natural son algo nunca visto en este tipo de construcciones, consiguiendo de esa forma integrar los elementos naturales y la luz del sol en el diseño.

Villa Aire es el lujo sostenible integrado en el s. XXI ya que posee sistemas tecnológicos de última generación, como automatización y control inteligente de toda la vivienda, altavoces invisibles e inteligentes, autorregulación de temperatura, detección por huella dactilar, iluminación inteligente, sistemas de seguridad y ciberseguridad, etc. De esta manera teletrabajar, sentir el confort en casa y un nivel de seguridad único, hace que sea una smarthome totalmente real sin dejar de vivir en una villa sostenible.

Por último, el paisajismo, como uno de los elementos más importantes de la villa, consigue integrarse perfectamente con la naturaleza actuando como un elemento de unión que asegura que la arquitectura y el entorno se comportan como un solo elemento. En el diseño de Villa Aire están presentes especies endémicas de árboles, como olivos, cipreses, eucalipto o alcornoques, llevando lo natural y ancestral a lo minimalista.

“Consideramos el jardín como ese elemento que estimula la naturaleza a aceptar al habitante de la villa y que le anima a sentar raíces, intentando devolverle a la naturaleza lo que ella nos da”, Manuel Ruiz Moriche, ARK Architects.

Sobre ARK Architects El estudio de arquitectura internacional ARK Architects es conocido por su habilidad de crear emociones dentro de sus villas, algo por lo que es tan frecuentemente escogido por muchos de los millonarios que desean adquirir un activo tan importante como una residencia o villa. Cada una de sus creaciones únicas y genuinas lleva detrás el proceso de diseño y elección de cada detalle: material, textura o forma para definir y dar personalidad a cada una de sus viviendas según el estilo de vida del cliente.

ARK Architects está a la última en la digitalización de los procesos, integración de la realidad virtual o análisis neurocientífico que consigue un equilibrio emocional en cada espacio. Esta firma con base en Marbella hace que sus proyectos internacionales están exportando la marca España más allá de sus fronteras, contribuyendo a un importante crecimiento económico en la zona de La Costa del Sol.

En los últimos años, la firma se ha embarcado en un proceso de expansión, innovando para adaptarse a un mundo en continuo cambio. Para ello cuenta con un equipo único de creativos. Después de que Manuel Ruiz creara por completo un nuevo concepto de las villas de lujo, el equipo de arquitectos de casas residenciales comenzó un apasionante viaje que empieza con la preparación del terreno y acaba cuando la residencia está completada hasta el último detalle, incluyendo mobiliario, domótica, piscina, spa y jardinería.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son las ventajas de crear una empresa en Andorra?, por Andorra Consultants Un matrimonio alcanza un Acuerdo Extrajudicial de Pagos con sus acreedores, gracias a Igualada Belchí Abogados ¿Qué son las pruebas PCE?, por Estudia Seguro Las ventajas de la reducción del IVA de los productos del mercado del autoconsumo al 10%, por Ingeniería MASRED Una experiencia premium adaptada a todos los presupuestos para comprar el vestido de novia o el traje de novio