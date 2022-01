Grupo Index recibe en París el premio internacional ‘European Business Awards’ de Construcción Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 07:02 h (CET) Una delegación de Grupo Index se desplazó hasta la capital francesa para asistir a la entrega de estos galardones internacionales celebrados en el icónico Hotel Ritz. La proyección de la Casa Geosolar® cruza fronteras y se impone a candidatos de toda Europa. Con esta distinción, el jurado ha puesto en valor ‘una vivienda pionera y única en su sector’ no sólo en España Grupo Index ha recibido el premio internacional ‘European Business Awards’ de Construcción 2021. Se trata del primer reconocimiento fuera de España que cosecha la Casa Geosolar® de Carbono Positivo, tras los seis premios nacionales que ha recibido solo en los dos últimos años.

En el acto de entrega, celebrado en el Hotel Ritz de París, el jurado destacó la excelencia de Grupo Index “por construir viviendas adelantadas a su tiempo y por transformar el modelo actual en su sector”. Hasta la capital francesa se trasladó parte del equipo Index, con “la ilusión y la satisfacción de un reconocimiento internacional que refuerza aún más el trabajo, tesón y talento de todo el equipo”.

Inmaculada Palomo, delegada técnica del grupo, fue la encargada de recoger este prestigioso galardón. “Gracias por valorar la innovación de una casa ahorradora y adelantada a su tiempo. En Index continuamos innovando sin descanso y nuestro departamento de I+D+i ya está a punto de lanzar al mercado ‘la casa desenchufada’ que será la más eficiente del mundo,” adelantó a los asistentes a la entrega de premios en un discurso pronunciado en tres idiomas.

Los ‘European Business Awards 2021’ premiaron en esta edición a 20 empresas punteras de toda Europa, líderes cada una en su sector. Grupo Index fue seleccionado para competir en la categoría internacional tras alzarse con el Premio Nacional de Construcción 2021 de ‘El Suplemento’, entregado en el hotel The Westin Palace de Madrid el pasado mes de septiembre.

La Casa Geosolar® de Carbono Positivo

Grupo Index construye la casa del futuro al precio del presente. Gracias a la experiencia en la construcción de vivienda residencial y al talento de un equipo volcado en la innovación, logramos viviendas que marcan el futuro del sector y actualmente lo están revolucionando en materia medioambiental.

Un amplio éxito de ventas y clientes refuerza este liderazgo en el sector inmobiliario. Además, la Casa Geosolar® de Carbono Positivo es ejemplo y ha sido reconocida en varios premios nacionales e internacionales como baluarte de la sostenibilidad y la innovación.

La Casa Geosolar® es una casa activa, es decir, que es capaz de generar más energía de la que consume y que por tanto, tiene excedente energético. Por eso es de ‘carbono positivo’, porque en lugar de dejar una huella de carbono en el planeta, lo que aporta es energía limpia a la atmósfera.

Adelantándose a las normativas europeas, la Casa Geosolar® es pionera en materia medioambiental. Precisamente, la Unión Europea prevé que las ciudades en el futuro estén compuestas de Distritos de Energía Positiva (PED) con viviendas de carbono positivo como la actual Casa Geosolar®.

En la actualidad las familias propietarias de una Casa Geosolar® ya ahorran el 80% de todas sus facturas gracias a su geotermia y energía solar. Energías renovables capaces de reducir los consumos muy notablemente y de generar su propia energía.

La geotermia se beneficia de la temperatura constante del subsuelo, unos 19 grados centígrados aproximadamente, de forma estable y gratis durante todo el año. Además, las placas de energía fotovoltaica generan energía gracias a otra fuente inagotable y gratuita; el sol. Así, la Casa Geosolar® disfruta de un ambiente de confort y bienestar todo el año sin radiadores ni aparatos de aire acondicionado.

Vídeos

