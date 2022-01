5 claves para elegir la mampara de ducha, según Carpintería Metálica Villanueva Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 07:02 h (CET) Tener en cuenta las necesidades de las personas que viven en el hogar, el espacio del que se disponga en el cuarto de baño o el material de la mampara son algunos de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de encargar su fabricación Los hábitos en los hogares se han visto afectados por el cambio de vida de la sociedad. Uno de estos cambios se ve reflejado en los baños, las personas han dejado de usar las bañeras y se han pasado a las duchas, o bien por conciencia ecológica para evitar el derroche de agua o bien por la falta de tiempo. Es por ello que las duchas han tomado mayor protagonismo en los últimos años, y junto a ellas, las mamparas de ducha, que han sustituido a las cortinas.

5 calves para elegir la mampara. ¿Qué importa a la hora de escoger la mampara de ducha?

1. Las preferencias de cada miembro de la familia

Como sucede con otros aspectos de la vida cotidiana, las necesidades de los más pequeños de la casa, de los adultos, de las personas mayores o de aquellas con movilidad reducida son totalmente distintas.

Especialmente prácticas resultan las mamparas que se abren de la mitad hacia arriba para niños y para personas con dificultades de movilidad. De este modo, desde fuera sus cuidadores podrán llegar a los mandos del grifo y a la zona inferior de la ducha sin mojarse. Para adultos y personas mayores, las mamparas de una pieza serán las más adecuadas al aportar mayor resistencia, ofrecer más puntos de apoyo y contribuir a la seguridad.

2. El espacio del cuarto de baño

Además de conseguir un notable ahorro en el consumo de agua apostando por una ducha en vez de por una bañera, la ducha supone conseguir mayor espacio en el cuarto de baño.

Por otro lado, un mismo pavimento en baño, unas baldosas grandes, la grifería empotrada y una mampara sin perfiles todavía favorecen más para conseguir que la ducha se vea más grande de lo que es. Siempre calculando bien que la puerta de la mampara pueda abrirse sin chocar, por ejemplo, contra las griferías.

3. El sistema de apertura más adecuado

El espacio libre alrededor de la ducha y también el tipo de plato (de forma cuadrada, rectangular o curvo) serán condicionantes de un diseño u otro. Actualmente, las correderas son las más populares porque se deslizan sobre unas guías que no necesitan ángulo de apertura y no restan espacio al baño. Los expertos recomiendan que sus rodamientos sean dobles para facilitar el deslizamiento de la mampara, garantizando una apertura suave y silenciosa.

Las mamparas batientes se abren hacia adentro, hacia afuera o en ambos sentidos, dejando un hueco amplio de entrada al plato. Por otra parte, los paneles fijos se sujetan a la pared simplemente con una bisagra, ocupando poco espacio y restando poca luz.

4. El material perfecto

El cristal ha sustituido al acrílico, situándose como el material estrella de los paneles de la mampara. Se trata de un vidrio templado de seguridad resistente a los impactos. Y es que, en caso de rotura, el cristal se convierte en trozos muy pequeños y redondeados que no incluye partes cortantes.

5. Perfilería de la máxima calidad

Mucho más que una cuestión de estética, la perfilería determinará la durabilidad de la mampara. Sin duda, el acero inoxidable y el PVC han sido sustituidos por el aluminio gracias a su resistencia a la humedad, su adaptabilidad, su ligereza y su maleabilidad.

Contactar con una empresa especializada en carpintería de aluminio puede resultar de gran ayuda para aclarar dudas y conseguir más información. Carpintería Metálica Villanueva, empresa de Villanueva de Sigena (Huesca) es fabricante de mamparas de aluminio a medida y una excelente opción ante una reforma o si se desea colocar un elemento nuevo en el hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de acudir a un buen centro de psicología según Consulta21.es La Agencia Tubuencamino expande a 18 países la posibilidad de realizar el Camino de Santiago El Grupo Veterinario UNAVETS apoya a sus equipos clínicos con un aumento salarial para todos los empleados APE Grupo cierra 2021 con récord de ventas Brycus Home & Garden llega a un acuerdo para comercializar los productos de Keboo