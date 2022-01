El arte del packaging y la importancia de un buen acabado en cartón según Gráficas Feli

Hoy en día, las marcas han tenido que encontrar estrategias que las hagan resaltar entre las demás ante un mercado cada vez más competitivo. El packaging ha sido uno de los elementos que más diferencia ha marcado en este ámbito.

Para que esta estrategia sea efectiva, debe contar con un buen acabado, así como una impresión limpia y atractiva a la vista; dos elementos que se pueden conseguir si se cuenta con compañías especializadas como Gráficas Feli. Esta empresa con 90 años de experiencia en el sector de la imprenta se caracteriza por ofrecer un trabajo profesional y con acabados de la mejor calidad.

El packaging es un arte Aunque el principal objetivo de cualquier empresa sea vender sus productos, sus esfuerzos deben estar dirigidos a todos los elementos necesarios para conseguirlo. Es decir, el verdadero reto se encuentra en hacer de sus productos algo atractivo para los clientes, que llame su atención y que motive la decisión de compra. En este sentido, el packaging es, de hecho, el arte de dar personalidad a un producto y hacerlo visualmente interesante para los clientes potenciales. En el mercado, un buen producto puede pasar completamente desapercibido si su envoltura es pobre o poco atractiva, por lo que es indispensable crear un empaque adecuado. Por esta razón, saber cuáles son las características de un buen packaging puede marcar la diferencia. Actualmente uno de los materiales en tendencia es el cartón, no solo porque es más económico y ofrece un sinfín de posibilidades, sino porque además, se trata de un material biodegradable y sostenible, algo muy valorado por las empresas de hoy. Es un elemento ideal para crear un packaging versátil y funcional.

La importancia del buen acabado sobre cartón El cartón es, por lo tanto, una muy buena opción para elaborar una envoltura adecuada y efectiva, pero esto no es suficiente si el acabo final de la impresión no está a la altura. La impresión es tan importante como el empaque en sí, ya que en ella se encuentra la información de la marca junto con cualquier otro elemento importante que el vendedor desee plasmar sobre él. Por lo tanto, es sumamente importante que la impresión sea de buena calidad y tenga un acabado impecable, ya que eso no solo aporta una mejor imagen al producto, sino que además genera una mejor valoración en los clientes.

En Gráficas Feli cuentan con la experiencia, los conocimientos y las herramientas necesarias para lograr un acabado en cartón de calidad excepcional. De esta forma cualquier empresa, negocio o marca podrá tener asegurado un packaging personalizadode calidad, con una impresión que sobresalga y ponga al producto un paso por delante de la competencia.