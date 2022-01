Soluciones integradas de tienda online y TPV para el pequeño comercio, por QMA Consultores Emprendedores de Hoy

domingo, 30 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Dar el salto hacia la digitalización se constituye como una prioridad para las compañías actuales y, especialmente, para los pequeños negocios.

Sin embargo, muchas de estas empresas no cuentan con el personal, los recursos, conocimientos o el tiempo necesario para poder gestionar adecuadamente un negocio online.

Es por esta razón que la firma QMA Consultores ha desarrollado un software que representa verdaderas soluciones integradas de comercio electrónico. Con esta nueva herramienta, cualquier pequeño establecimiento comercial podrá llevar a cabo su proceso de transformación digital sin la necesidad de tener que contar con mayores recursos o personal dedicado exclusivamente a esta tarea.

Soluciones integradas para la transformación digital de pequeños negocios Actualmente, el mundo digital es parte de la vida cotidiana de las personas y donde se desarrolla un mercado de negocios muy productivo. La tecnología ha ayudado a optimizar, no solamente los procesos industriales, sino también la gestión de pequeñas empresas. No obstante, históricamente son las pymes quienes se han visto mayormente limitadas a la hora de dar el paso necesario hacia la digitalización de su negocio por la falta de recursos esenciales. Sin embargo, actualmente existensoftwares potentes y completos, que son capaces de ofrecer soluciones integradas que ayuden a cualquier empresa a gestionar su negocio online de manera sencilla y efectiva.

En esto se basa precisamente el servicio de QMA Consultores, una compañía que ofrece a los pequeños negocios y comerciantes, un sistema a través del cual podrán gestionar de forma integrada y simultánea tanto su establecimiento físico como su tienda online. Esto les garantizará una variedad de ventajas y hará que los procesos sean mucho más sencillos, controlados e inteligentes. Un buen ejemplo es la nueva tienda online que ha estrenado la firma Morgana Modas, la cual ha iniciado su transformación digital con la ayuda de QMA Consultores.

Beneficios de contar con un sistema único de gestión de negocios El beneficio más evidente que le aporta a cualquier negocio son las herramientas y los recursos necesarios para la digitalización de procesos de una forma completa, sencilla, inteligente y efectiva. Pero además de eso, también ofrece ventajas específicas como, por ejemplo, mantener un control en tiempo real de todo el stock de productos, evitar la duplicación de procesos como en el caso del alta de artículos, todo esto de una forma simultánea e integrada. Un software de gestión también permite tener una tienda online completamente actualizada y con las características necesarias para atender a los nuevos clientes.

Ahora mismo, las pymes y empresarios autónomos tienen la oportunidad de acceder a estas soluciones de manera gratuita este 2022. Todo esto, gracias a la colaboración que QMA Consultores mantiene actualmente con el programa Acelera Pymes. Además, a quienes hagan uso del Kit Digital podrán contar con los fondos de la UE para la digitalización, que llegarán a España a través del programa Next Generation.

