¿Qué es Experian y cómo se puede salir de este fichero de morosos?

domingo, 30 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Para la solicitud de cualquier financiación en España, independientemente de que sea una empresa o particular, es necesario conocer previamente la situación con respecto al fichero Experian o algún otro fichero de morosos, ya que de esto depende la aprobación o negación de esta petición.

Entrar en Experian es más sencillo de lo que se cree y, en ocasiones, las personas ni siquiera están al tanto de esta situación, por ello, los abogados de iMorosity están dispuestos a ayudar a quienes aparecen en estos listados a salir de su situación, siguiendo los procedimientos necesarios de acuerdo a su caso. Más del 97 % de sus clientes han tenido éxito en sus gestiones gracias a su profesionalismo.

Los efectos de aparecer en el fichero Experian Experian es el fichero de morosidad, también conocido como Experian Badexcug, que contiene los datos sobre deudas de clientes con alguna de las más de 232 empresas que lo integran y que cumplen los requisitos de la Agencia de Protección de Datos de forma estricta. La aparición de las personas en estos listados trae consigo una serie de consecuencias que, tal vez, no hubieran imaginado que podrían ocurrir, como por ejemplo no poder optar por alguna financiación o la imposibilidad de cambiar de alguna compañía de servicios públicos.

Aparecer en el temido listado de morosos puede deberse a varias razones: retraso o falta de pago de un compromiso financiero, tener una deuda vencida, no haber pagado una factura en un período de tiempo determinado, etc. Usualmente, un período de impago es el superior a los 90 días y, una vez transcurrido, la empresa procede a incluir la información personal del deudor en los temidos listados.

¿Cómo salir de Experian? Entrar en los ficheros de morosos es bastante fácil. Anteriormente, no existía un importe mínimo por el que podían incluirse los datos de una persona en el fichero de morosidad. Sin embargo, desde diciembre del 2018, entró en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, estableciendo que no se podrán incluir en los listados a quienes posean deudas inferiores a 50 euros para los particulares y, en el caso de las empresas, menos de 300 euros. Como se constata, los importes son muy reducidos. Cualquiera podría ser incluido en el fichero de Experian.

El primer paso para salir del fichero Experian consiste en solicitar los informes de solvencia a los ficheros de morosos para comprobar las anotaciones que pueda haber. Esta gestión puede ser realizada por el equipo de iMorosity sin coste alguno. Con la obtención de los informes, pueden estudiar la situación y, en función de ello, realizar una propuesta para dar una solución y salir de Experian. Sus asesores también se encargan de gestionar la exclusión de una persona u empresa de los ficheros de morosidad.

