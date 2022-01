Perfumes y cosmética de alta calidad en Crisessens.es Emprendedores de Hoy

Las personas pueden expresarse a través de las fragancias. Un perfume tiene el poder de potenciar la personalidad de alguien y, por supuesto, de hacer que este no pase desapercibido.

Además de eso, los olores tienen el potencial de evocar recuerdos y también afianzar recuerdos en la memoria. Todo esto se puede lograr con un perfume de calidad y hecho sin química agresiva, proporcionando una mayor durabilidad y provocando menos reacciones alérgicas y dolores de cabeza. Estos se encuentran en crisessens.es, una web dedicada a la venta de perfumes y cosmética natural de alta calidad.

Multiplicidad de perfumes tanto para mujeres como hombres España es uno de los países que más hace uso de perfumes. Un buen perfume es definitivamente un elemento fundamental, por lo menos en cuanto a la higiene personal. En la web de CrisEssens, hay toda una gama completa y bastante amplia de perfumes esenciales, hechos sin química agresiva y a excelentes precios.

Hay tanto perfumes para hombres como perfumes para mujeres, para que cada persona pueda encontrar exactamente la fragancia que le guste y le represente. Algunos de los olores más demandados de esta marca son las fragancias frescas y orientales como el W117, las sensuales como el W127 y las más masculinas como la esencia deportiva M024.

Diferencias entre agua de colonia, agua de perfume y perfume En este contexto, cabe destacar las diferencia entre las esencias aromáticas y el perfume. En primer lugar, el agua de toilette es la concentración de esencia que varía entre el 4 % y el 6 % del perfume. Estas fragancias siguen siendo frescas, pero su aroma no suele durar más de 3 horas. Este formato es perfecto para usar en verano.

Por otro lado, existe el agua de perfume o eau de parfum, cuya concentración de esencia aumenta hasta el 6 % o 12 %. La duración de esta fragancia sobre la piel puede llegar a las 6 horas. Se trata de una buena alternativa a los perfumes puros, ya que, al ser una fragancia menos concentrada, suele ser también más económica.

Por último, están los perfumes, que tienen una concentración del 15 % al 40 % de la fragancia. Su duración puede llegar a superar las 8 horas o incluso más. Al llevar una cantidad tan concentrada de esencia, se recomienda dosificar mucho su aplicación y usar pequeñas cantidades en sitios estratégicos del cuerpo, como las muñecas o el cuello. Esta, sin duda, es la mejor opción, aunque también suele ser la más cara. Sin embargo, CrisEssens solo distribuye perfumes y, en su web, se pueden encontrar fragancias duraderas a precios muy económicos.

