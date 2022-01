Hannan-Piper Real Estate ofrece visitas virtuales 360º desde cualquier parte del mundo Emprendedores de Hoy

La tecnología ha cambiado la vida de las personas. Su gran avance a lo largo de los últimos años ha llegado a prácticamente todas las áreas de la sociedad y de la economía, y el sector inmobiliario es una de ellas.

Hoy en día, muchas agencias inmobiliarias procuran estar a la vanguardia de la tecnología para poder subsistir en un mercado tan competitivo. En ese contexto, el equipo de Hannan-Piper Real Estate ha implementado la política de siempre ofrecer las visitas virtuales sin coste adicional para sus clientes, las cuales permiten que cualquier comprador potencial pueda ver el inmueble de una forma realista y totalmente innovadora sin necesidad de desplazarse.

Las visitas virtuales forman parte de la estrategia de la venta de inmuebles En la actualidad, la sociedad atraviesa una etapa en la cual las personas pasan la mayor parte de su vida conectados a su teléfono móvil u ordenador. Esto ha obligado a que muchos sectores de la economía apuesten por los últimos avances tecnológicos, los cuales les permiten acercarse mucho más a las tendencias de los consumidores.

En ese sentido, las visitas virtuales han supuesto un gran avance a la hora de comercializar las propiedades. Estas permiten a los compradores potenciales poder conocer una propiedad, a través del uso de la realidad virtual, de forma inmediata y desde cualquier parte del mundo. Es por ello que Hannan-Piper Real Estate ha apostado por esta tecnología, que permite coordinar visitas de forma 100% online, resguardando de esta forma la privacidad del dueño del inmueble.

Una venta mucho más eficiente El COVID-19 ha obligado a la implementación de medidas de aislamiento para evitar la cadena de contagios, lo cual ha potenciado las bondades de la tecnología en muchos aspectos. Tras la llegada de la pandemia, las visitas virtuales se han convertido prácticamente en una necesidad y han servido para que los vendedores de inmuebles puedan mostrar su propiedad y para que los compradores tengan acceso a visualizarlos, sean cuales sean las restricciones sanitarias. Con ella, los asesores inmobiliarios se han visto beneficiados al contar con un método más dinámico de presentar sus productos.

Las visitas virtuales permiten a los posibles compradores visitar un inmueble de forma detallada a través de su visión en 360º. Solo se requiere un dispositivo con conexión a internet, ahorrando tiempo y dinero en desplazamientos. Esta tecnología no sustituye una visita presencial de validación final. Sin embargo, resulta muy útil para avanzar en el proceso. En ese sentido, Hannan-Piper Real Estate intenta hacer un tour virtual previamente, para llegar a aquellos compradores que estén realmente interesados en el inmueble y que además estén debidamente cualificados. De esta forma, la venta se hace mucho más eficiente para el propietario del inmueble y resulta en una venta más rápida y segura del mismo.

Hannan-Piper Real Estate es una empresa de servicios inmobiliarios comprometida en proveer un servicio personalizado, sensible, ético y con los más altos estándares de calidad; logrando así un alcance global que le permite vender su propiedad en el menor tiempo posible y al mejor precio.

Además de invertir en recursos tecnológicos que permiten concretar las operaciones de venta más rápido y de forma efectiva, la inmobiliaria no escatima en formar adecuada y constantemente a su personal, por lo que los niveles de exigencia de su equipo son altos, garantizando el mejor y más fiable servicio del sector.

