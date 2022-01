Ibiza Luxury Destination anuncia su acción conjunta con Adlib

El pasado jueves día 20 de enero tuvo lugar el desayuno y presentación de Ibiza Luxury Destination en el Bless Hotel Madrid y organizado por NM Events in Ibiza.

El motivo del acontecimiento fue anunciar la acción conjunta que llevará a cabo Ibiza Luxury Destination junto con la marca Adlib. Esta acción consiste en la presentación de tres desfiles con Pop Up en tres hoteles de lujo diferentes, miembros socios de Ibiza Luxury Destination.

Los desfiles Pop Up tendrán lugar los días 12 y 13 de julio en el hotel Destino Pachá Ibiza Resort; el 9 y 10 de agosto en el hotel Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel y, el último; los días 13 y 14 de septiembre en el Bless Hotel Ibiza.

Tuvieron el placer de asistir personalidades como la Consellera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal, María Fajarnés; el embajador de Ibiza Luxury Destination, José Lamuño; los representantes del Bless Hotel Ibiza, José Manuel Molina; de Destino Pacha Ibiza Resort, Ignacio Gómez, y del Hotel Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel, Carmen Molina.

De igual forma, también estuvieron presentes agencias de luxury como Quissientally Luxury Spain, Best of Europe-Vips in Spain o Tailor Made Concierge Services; diferentes medios de comunicación como Woman o White Paper by y personalidades de renombre como Fiona Ferrer.

El evento comenzó con un discurso de bienvenida e introductorio de la presidenta de este club de producto de Fomento del Turismo, Nuria Moreno, quien hizo una breve explicación de la marca haciendo hincapié en que su finalidad es demostrar que “El lujo es estar en Ibiza”. “Actualmente, Ibiza Luxury Destination cuenta con 60 socios que dedican día a día su trabajo y esfuerzo para ofrecer el mejor servicio a sus clientes”, explicó la presidenta.

Una vez presentado este club de producto de Ibiza, Nuria Moreno, introdujo la reconocida marca de denominación de origen, Adlib. Asimismo, con la finalidad de mostrar a los invitados lo que podrán ver este verano en Ibiza, seis modelos desfilaron luciendo algunos de los diseños más exclusivos de Adlib.

Una vez finalizado el desfile, los presentes siguieron disfrutando del exquisito desayuno ofrecido por el Bless Hotel Madrid.