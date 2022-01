Continúa la incertidumbre en hosteleros y Pymes por el software de punto de venta, advierte La Casa del TPV Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 15:19 h (CET) Tras la entrada en vigor de la normativa sobre certificación de software contable y de TPVs el pasado 11 de octubre, todavía no se ha aclarado y desarrollado la normativa, aunque se han dispuesto sanciones Desde hace unos meses la sociedad se encuentra en una vorágine de cambios en torno a las normativas relacionadas con software de facturación y contabilidad de ámbito nacional y autonómico, que ha provocado en las empresas mucha inquietud y recelo. Los hosteleros y dueños de pequeños negocios. Desde La Casa del TPV se viene informando de la indefensión a la que se ven expuestos autónomos y empresarios con respecto a las soluciones de gestión y cobro que tienen en sus negocios, que no se encuentran certificadas en muchos casos para esta nueva normativa, al existir todavía un vacío en este sentido.

Como ya adelantó La Casa del TPV, la nueva disposición afecta tanto a fabricantes de software para TPVs y contabilidad, como a distribuidores y clientes que utilicen las aplicaciones informáticas para este cometido. Es decir, bares, tiendas, peluquerías, así como cualquier comercio en general, tendrían que comenzar a usar un software certificado ante la Administración Pública, que pueda garantizar que hay solo una contabilidad, y que no se pueden modificar las cuentas o pagos recibidos.

“Hasta aquí todo sería comprensible si existiera un desglose de la normativa y unos requisitos de certificación o entidad certificadora del software”, explica Miguel Fernández, CEO de La Casa del TPV. “El asunto es que no se sale de una crisis, cuando se entra otra sin precedentes, debida a la Covid-19, el Gobierno crea una normativa sancionadora pero no facilita herramientas para adaptarse a estos nuevos preceptos económicos e informáticos”, lamenta Fernández.

Más clara, por su parte, ha sido la iniciativa del País Vasco en coordinación con sus tres haciendas forales que con el Programa TicketBai, va a lograr controlar los ingresos por actividades económicas de autónomos y Pymes, así como sus dispositivos de tickets y registro de cobros. En este aspecto, el gobierno de Euskadi ha puesto desde el inicio herramientas informativas y un apartado de verificación de software para que fabricantes, distribuidores y sobre todo usuarios puedan disponer de soluciones homologadas y logren desarrollar su actividad con seguridad.

Asimismo, la entrada en vigor de TicketBai es paulatina, teniendo como fecha de incorporación voluntaria desde este pasado de enero de 2022, para que los autónomos vayan adaptándose con agilidad, pero sin urgencias. Para las asesorías, de forma general, los cambios comenzarán a partir del mes de julio, mientras que la fecha límite para los establecimientos en la hacienda foral de Guipúzcoa será el 1 de enero de 2024.

“El panorama en España no está nada claro para bares y pequeños comercios en este sentido. Al menos en el País Vasco ya se han dispuesto herramientas informativas para ayudar al sector del comercio minorista, pero hace falta que el Gobierno central tome conciencia de la intranquilidad que está provocando, por ejemplo, en los autónomos de todo el país”, explica Fernández.

Desde La Casa del TPV, en todo este proceso, se ha mantenido una comunicación directa con clientes y personas interesadas en la materia, para asesorar y colaborar con el objetivo de que Pymes y autónomos puedan continuar con su labor de la mejor forma posible.

Por este motivo, La Casa del TPV lanza al mercado el software para TPV Easy POS, una solución completa y adaptable a diferentes tipologías de negocio de pequeño comercio y hostelería, que permitirá la renovación y transformación tecnológica para un gran número de clientes. Algunas de las funciones más interesantes de Easy POS para diferentes negocios son, por un lado, la personalización con la capacidad para configurar el diseño de los tickets, la creación de artículos compuestos, la posibilidad de establecer permisos según cada empleado o las capacidades para llevar la gestión y control para reparto a domicilio.

“En La Casa del TPV hemos hecho un esfuerzo para lanzar al mercado una solución solvente a un precio bastante económico, con la mente puesta en los hosteleros vascos, que, con Easy POS, ya pueden disponer de una herramienta con las garantías y certificaciones exigidas por las haciendas Forales”, asegura Fernández. “Seguimos atentos también a cualquier cambio que anuncie el Gobierno de España, que todavía no dispone de certificación, y siempre estaremos a disposición de la Administración para colaborar en este aspecto si fuera necesario”, finaliza Fernández.

Easy POS se comercializa en dos versiones, Basic y Pro, cuya diferencia radica en la orientación al cliente. Basic se enfoca en negocios donde habitualmente hay un solo TPV fijo y marcador de precios, mientras que Pro permite la conexión con comanderos, impresoras y una gran variedad de dispositivos que forman parte de la red informática de un establecimiento. Sus precios van desde los 259 euros de la versión Basic, hasta los 412 euros, ambos con IVA incluido y es una tarifa de un solo pago.

Sobre LA CASA DEL TPV

La Casa del TPV, es el ecommerce de referencia en materia de terminales punto de venta y software para pequeños comercios, hostelería, peluquerías y negocios de autónomos. Como expertos del sector, distribuyen marcas de referencia como GEON, CASHDRO, SUNMI, EPSON, HP, ICG, CASHKEEPER, HPRT, HONEYWELL o POSIFLEX.

