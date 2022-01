Las 10 principales tendencias de color para 2022, por PINTORES MADRID CALIDAD

Las tendencias de color para este 2022 son interesantes de descubrir, observar y comprender. Los colores evolucionan en el hogar según la necesidad de confort, el deseo de audacia o de creatividad Entre las tendencias de decoración para este año, los colores ácidos emergen en los interiores y parecen despertar después de un período minimalista.

Por otro lado, los tonos más oscuros se suavizan para borrar los fuertes contrastes y dar paso a los colores apagados.

El vínculo con la naturaleza también está siempre presente con una paleta de verdes y azules. De la mano de Pintores Madrid, a continuación, se muestran las 10 tendencias de color que serán tendencia este año 2022.

Lejos del frenesí del mundo de la moda, los colores se renuevan a un ritmo más suave en la decoración. Por ejemplo: un tono amarillo, se extiende a lo largo de varias temporadas y se reinventa en diferentes tonos. Al olvidarse del tono mostaza, el amarillo claro al estilo del bambú o el amarillo intenso se invitan a sí mismos al hogar.

1.- El color se vuelve cada vez más atrevido y más complejo

La mayoría de los pintores profesionales coinciden en que los personas eligen cada vez mejor el color para el diseño interior de las viviendas. Con la inspiración de las redes sociales, Pinterest e Internet, prácticamente compiten en términos de ideas.

Las combinaciones de colores se trabajan más, se trata de una atrevida unión entre tonos neutros y colores creados a partir de la mezcla de varias tonalidades.

2.- Los colores oscuros se suavizan para este 2022 y los contrastes se desvanecen

Actualmente hay un profundo deseo de suavidad. Tras una gran tendencia a los colores oscuros y los espacios marcados, las inspiraciones tienden a un interior con más delicadeza. "Los contrastes son menos fuertes y se suavizan".

3. El tono coñac, muy masculino y con referencia a los años 60

Ya muy presente en la moda durante las temporadas anteriores, el tono coñac se instala en los hogares. Este tono camel es un bonito color, lleno de historia e interesante para pintar las paredes o en toques decorativos.

Destaca la llegada del tono coñac, muy marcado por los años 60, con aspecto masculino y ambarino. Es un color cálido y llamativo que combina perfectamente con tonos neutros como el blanco roto o con materiales crudos, como los muebles de madera clara.

4. El verde y el azul, dos colores que evocan la naturaleza

En la continuidad de años anteriores, el verde sigue siendo un tono imprescindible en la tendencia cromática para los despachos, oficinas y para el hogar.

La familia de los tonos verdes, que se asocia a los valores del refugio y a la naturaleza, más esencial que nunca, sigue estando muy de moda este 2022. Es una paleta auténtica, evocadora para las personas.

El azul y el verde vuelven a centrarse en la suavidad. Después de una tendencia de tonos profundos y oscuros, estos dos colores se mueven hacia tonos suaves.

El verde amanecer sirve de base para nuevas combinaciones, por ejemplo, con patrones de amarillo dorado.

Los azules suaves, el azul pavo real (azul pato y azul petróleo), también continúan y se pueden combinar con colores terrosos.

5. Aparición de tonos ácidos

Prueba de que las tendencias se mezclan o chocan, los colores ácidos se abren paso a los diseños de interiores.

Los tonos ácidos son una verdadera explosión de colores ultra brillantes, casi fluorescentes, como el rosa fucsia, el verde ácido, el amarillo limón, el rojo carmín y el azul celeste.

En la decoración, es lo mismo. Se ha dejado de lado el gris y se va optar un look mucho más atrevido y de cultura pop. Una tendencia que también está en consonancia con el regreso de la moda de Memphis (diseños atrevidos y originales), que aportó una nueva frescura al diseño a principios de los años 80.

6. Los tonos de colores de moda

Con un número infinito de variaciones sobre un mismo color, los tonos permiten hacer malabares con el estilo, manteniendo una bonita armonía. Hay que trabajar mucho en los tonos dentro de la misma paleta de colores ya que algunos tonos aportarán muchas sutilezas con tintes variados.

7. El amarillo es un color duradero: tonos naturales o más intensos y exóticos

Soleado y lleno de energía, el amarillo sigue en alza entre las tendencias cromáticas a seguir y promete perspectivas aún más inspiradoras para el hogar.

Este 2022, el amarillo está presente con una familia dorada, casi exótica, hacia los azafranes, se mantiene la energía del verano para el próximo otoño. Además, el amarillo amplía esta dinámica, esta paleta también se extiende a los colores naturales como el bambú.

8. El rojo carmín o burdeos

Entre los tonos cálidos, el rojo es un color que sigue buscando su lugar en la decoración. Aparte de ciertas referencias como el rojo vivo o el burdeos, que son casi históricos, los tonos de rojo están desapareciendo poco a poco.

Lejos de los tonos tierra o de un deseo de sobriedad, este 2022 este tono se aplica con un espíritu contemporáneo y una búsqueda de la novedad.

9. Paleta de beiges y nudes sigue siendo imprescindible

Cálidos sin ser imponentes, los beiges tienen la ventaja de aportar suavidad y un espíritu acogedor al hogar.

La paleta de colores beige y nude sigue estando muy presente este 2022. Se inspira en la cosmética con tonos muy naturales, terracotas ligeros. El beige está ligeramente teñido de rosa, de forma muy sutil.

10. El gris no da de que hablar, pero sigue presente para realzar los demás colores

Sin hacerse notar, el gris sigue siendo interesante, según los pintores profesionales: "Ya no se habla de los grises, aunque la paleta sigue siendo interesante para resaltar ciertos colores. Gris claro o gris azulado, el aspecto es siempre trabajado. Al elegir un gris en tono claro, siempre se matiza con un toque de color y ya no queda neutro".

Para finalizar este artículo, con todas estas inspiraciones de colores, sólo queda por decidir por que habitación empezar para tener ese gran proyecto de decoración que está actualmente en auge.