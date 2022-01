Avanza convierte todas sus tiendas en Pet Friendly y busca a la mascota de la empresa Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 15:26 h (CET) Ana Martín, Directora de Avanza Fibra: "fomentamos un estilo de vida en el que las mascotas son parte de nuestro día a día, son uno más de nuestra familia y por eso permitimos su acceso en nuestras tiendas y habilitamos un rincón para ellas". El operador de internet fibra óptica y telefonía pone en marcha un concurso para nombrar a la "Mascota Avanza" ¡Las mascotas son bienvenidas en las cincuenta tiendas y centros de trabajo de Avanza Fibra! La operadora de internet fibra óptica y telefonía convierte todos sus puntos de venta en establecimientos “Pet Friendly”, indicándolo con un distintivo en la puerta y habilitando un rincón con bebederos para los más “peludos” de la familia. Una iniciativa, afirma Ana Martín, Directora de Avanza Fibra, “a través de la que fomentamos un estilo de vida en el que las mascotas son parte de nuestro día a día. Son uno más de la familia y, por lo tanto, deben tener acceso a establecimientos en los que puedan entrar sus dueños”.

Precisamente, un estudio de la empresa de estadística Statista expone que el 26% de los hogares españoles tiene una mascota, mayoritariamente perros y gatos. Una cifra que pone de manifiesto la importancia de los animales de compañía en la sociedad y que desde las empresas hay que poner en valor. “Tenemos claro que hay que velar por el bienestar de los animales y la normalización de su presencia en tiendas, hoteles, etc. La excelencia en la atención al cliente pasa también por ellos, no entiendo que se queden en la puerta o atados en una argolla. Ellos son nuestra familia”, indica Ana Martín.

En este sentido, la operadora nombrará a la “Mascota Avanza” a través de un concurso en el que se elegirá a la protagonista entre las de sus clientes. “La ganadora disfrutará de un fin de semana en un hotel Pet Friendly para dos personas con los dos familiares que ‘ella elija’. Además, aparecerá en nuestras publicaciones como una auténtica estrella”, anuncia la Directora de Avanza Fibra.

GRUPO AVANZA, operador de internet fibra óptica, OMV (Operador Móvil Virtual) e Ingeniería de Telecomunicaciones especializado en despliegue Fibra Óptica llave en mano. Actualmente cuenta con una cobertura de más de 90 redes propias de FTTH en Madrid, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, y 50 tiendas de venta directa además de un canal de distribución con su marca AVANZA FIBRA.

