Ventajas de contratar una empresa de limpieza, por PULIGAVIOTA Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 14:50 h (CET) Las empresas de limpieza pueden ser contratadas para la limpieza de oficinas, hoteles, restaurantes, tiendas, pero también para la limpieza en domicilios particulares.¿Cuáles son las ventajas de contratar una empresa de limpieza? ¿Por qué merece la pena colaborar con los especialistas? 1. Beneficios económicos

Trabajar con empresas de limpieza profesional reduce los costes asociados a la contratación de un limpiador autónomo.

Aunque recurrir a un autónomo puede parecer la mejor opción, el análisis financiero y la experiencia de muchas empresas demuestran que es más barato trabajar con una empresa de limpieza.

Encargar la limpieza periódica a los especialistas de una empresa de subcontratación proporciona comodidad y permite transferir los costes relacionados con la contratación de personas para la limpieza a otras entidades empresariales. De este modo, se puede ahorrar las tareas relacionadas con la limpieza del lugar de trabajo y, al mismo tiempo, estar seguro de que el servicio de limpieza se llevará a cabo.

Trabajar con una empresa de limpieza significa que el propietario de una oficina, un restaurante, un hotel o un piso no es responsable de los costes asociados a la contratación de una persona, sino que sólo paga por el servicio.

2. Más flexibilidad

Contratar a un trabajador con un contrato obliga al empresario a respetar el código laboral y vincula al trabajador con el empresario con determinadas normas.

El contrato protege al trabajador, pero también al empresario. Trabajar con una empresa de limpieza permite una mayor flexibilidad. Normalmente, algunas personas no se comprometen con un contrato a largo plazo en un lugar, a menos que esa sea la expectativa de la persona que paga por el servicio.

De este modo, en caso de que un limpiador no realice las tareas con la debida diligencia, no se tendrá que preocupar por un periodo de preaviso. Basta con denunciar las omisiones a la empresa de servicios de limpieza en la que trabaja la persona.

La cooperación con una empresa de limpieza profesional puede llevarse a cabo dentro de la limpieza regular de una oficina o casa, pero también para limpiar una vez, por ejemplo, después de una reforma. Gracias a estos servicios profesionales se podrá disfrutar de los beneficios de un hogar limpio y saludable

3. Adaptados a las necesidades

La limpieza de distintos espacios requiere soluciones diferentes. A veces la mejor solución es la limpieza en horas de la noche, otras se prefieren los fines de semana, y a veces es un día seleccionado por la mañana.

La flexibilidad del horario de trabajo de la empresa de limpieza permite adaptar el horario a las necesidades de la empresa. Esto permite que sea el propio propietario quien decida las actividades a realizar y el momento en que deben hacerse.

Esto es especialmente importante si los servicios incluyen actividades ruidosas, como pasar la aspiradora, que causan alguna molestia, como la limpieza de ventanas, o que requieren precauciones especiales de seguridad, como la desinfección de locales.

La colaboración con una empresa de limpieza proporciona más flexibilidad y se adapta a las necesidades que la contratación de empleados a tiempo completo que, por diversos motivos, pueden no acudir a trabajar a las horas designadas por el propietario.

4. Equipo profesional

Otra ventaja de acudir a una empresa de limpieza externa es que la competencia exige que las empresas que ofrecen servicios de limpieza estén dotadas del mejor equipamiento posible para la limpieza del hogar, la oficina o el negocio.

Esto les permite prestar los servicios al más alto nivel. El acceso a equipos profesionales es especialmente importante para la limpieza de espacios exigentes, como salas de producción y otros espacios de gran tamaño.

Las empresas de limpieza cuentan con personal formado que sabe cómo limpiar superficies específicas. También tienen acceso a productos de limpieza profesionales y específicos, por ejemplo, para limpiar eficazmente los baños.

Las empresas de limpieza tienen, por ejemplo, aspiradoras de mejor calidad o limpiadores especiales para tapicerías. De este modo, se puede estar seguro de que la limpieza será eficaz y la habitación se limpiará a fondo.

5. Buena cooperación

Las empresas que ofrecen servicios de limpieza quieren que los empleados sean la tarjeta de presentación de la empresa.

Al igual que en otros lugares de trabajo, se trata de mejorar las competencias de los empleados, lo que repercute en la percepción de la empresa de limpieza como profesional.

Una opinión positiva sobre los servicios ayuda a conseguir nuevos clientes que también están dispuestos a recomendar los servicios de limpieza de una determinada empresa.

¿Cómo encontrar una empresa de limpieza adecuada?

Hay muchas empresas y particulares en el mercado que ofrecen servicios de limpieza, sin embargo, no todos pueden presumir de referencias y experiencia, que son los mejores indicadores de la profesionalidad.

Es muy importante que se sepa a quién se contrata, la confianza es la base, especialmente cuando las operaciones de limpieza se realizan en la ausencia de los propietarios de la vivienda, y suelen incluir por ejemplo la limpieza de armarios.

Un buen equipo de limpieza debería:

Ser confidencial, discreto y profesional,

Contar con productos químicos de limpieza avanzados, equipos y accesorios para mantener la limpieza adecuada,

Asumir la responsabilidad de las acciones que se realizan y completar las tareas de manera oportuna y confiable. Cumplir con los requisitos anteriores sólo será posible cuando se decide confiar la limpieza a una empresa profesional como PULIGAVIOTA.

Una buena cooperación y un contacto agradable dan una sensación de comodidad y seguridad, además de ahorrar tiempo en la búsqueda de personal adecuado, que son contratados por una empresa externa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.