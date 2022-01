Ostelea, entidad colaboradora del II Congreso de F&B Hotelero que se celebrará en Madrid Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 14:58 h (CET) La Academia de Cine de Madrid será la sede del Congreso. Está organizado por el Club TOP F&B, formado por los directores corporativos de Alimentación y Bebidas de las principales cadenas hoteleras Ostelea, Tourism Management School, participa como entidad colaboradora en el II Congreso de F&B Hotelero organizado por el Club Top F&B, que se celebrará los próximos días 31 de enero y 1 de febrero en la sede de la Academia del Cine de Madrid.

Durante las dos jornadas de duración del congreso se realizarán conferencias, ponencias y mesas redondas en las que participarán profesionales expertos de las principales cadenas hoteleras españolas con una amplia experiencia en el ámbito del Food and Beverage.

La colaboración entre Ostelea, Tourism Management School, y el Club Top F&B, entidad organizadora, no se limita a este congreso y va más allá, teniendo como principales objetivos la profesionalización del management en este ámbito y la formación de profesionales del Food and Beverage. Según informes recientes, este será el perfil más demandado por los hoteles una vez finalice la actual pandemia de COVID-19.

El alto grado de especialización que, hoy en día, requiere el F&B hace necesario el desarrollo de programas especializados en esta área, como el Máster Executive de Ostelea dirigido por Javier de las Muelas, CEO y fundador de Dry Martini Organization, en el que él mismo es uno de los docentes que comparte con los alumnos su experiencia y conocimiento del sector.

Desde su creación en el año 2003, Ostelea siempre ha estado comprometida con la innovación y la vinculación empresarial, y su vocación de servicio a la sociedad se traduce en la máxima conexión con la realidad del mercado laboral y los profesionales, actuales y futuros, encargados de transformarla.

Según destaca Andrés Javier Rodriguez, responsable de vinculación con empresas de Ostelea, "el sector de hostelería y restauración se ha convertido en uno de los motores de la economía mundial lo que nos ha hecho apostar muy fuerte por él, desarrollando varias especializaciones que surgen del conocimiento de la realidad del mercado laboral que obtenemos estando al lado de las empresas, entidades y asociaciones, como hacemos al colaborar en este congreso". Para ello, concluye el Sr. Rodriguez, "capacitamos y dotamos de las herramientas necesarias a sus profesionales para ayudarles a hacer frente a la transformación del sector".

Sobre Ostelea

Ostelea, Tourism Management School, es un centro universitario internacional comprometido con la innovación y con la generación de vínculos con las empresas del sector para poder nutrir al mercado de nuevas soluciones.

Sus alumnos son el centro de la actividad, y se les transmite un conocimiento aplicable y práctico a través del claustro de profesores, que combinan su actividad docente con posiciones de responsabilidad en las principales compañías del sector turístico.

La entidad está centrada en formar a directivos, profesionales y técnicos para contribuir al desarrollo social y económico del sector de manera sostenible. Por ello, en todos sus programas y másters se combinan de forma armónica los contenidos prácticos con los recursos y servicios centrados en el alumno.

