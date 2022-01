Interactuar con la naturaleza a través de la arquitectura, la importancia de saber romper barreras Emprendedores de Hoy

ARK Architects basa su filosofía en el diálogo con la naturaleza. Para conseguirlo, recurre a formas geométricas a modo de lenguaje y a partir de ahí se crean entornos idílicos, respetando las bases sobre las que se está creando en todo momento.

Insertar cubiertas ajardinadas, jardines verticales o muros vegetales hace que la construcción sea más sostenible.

La naturaleza es vida. Respirar aire fresco dentro del propio hogar hace que la calidad de vida aumente significativamente. Desde siempre, los jardines (por su frescura, aroma, bienestar y la posibilidad de unir naturaleza y hogar) ya eran algo muy demandado antes de la pandemia y han adquirido más valor tras los meses confinamiento que se vivió este año. Las personas son cada vez más conscientes de las ventajas que tiene vivir rodeado de naturaleza. En ARK Architects utilizan los jardines de sus villas como un mediador entre la arquitectura y el lugar en el que se construyen.

Esta firma de arquitectura internacional está especializada en el proceso de diseño y construcción de residencias de lujo. Para ARK Architects es fundamental que el proyecto se integre a la perfección con la naturaleza del entorno.

Cada vez más clientes buscan esa conexión con la naturaleza dentro de sus hogares. Personas y familias que quieren disfrutar de una forma de vida más sostenible y en la que la naturaleza y la paz que emana sean los primeros anfitriones de la casa. Por eso mismo, el jardín es una parte fundamental de los proyectos de la marca y se integra desde el primer momento en el diseño de la villa.

La filosofía que sigue ARK es la de dialogar con la naturaleza. Para ello, utilizan formas geométricas a modo de lenguaje y a partir de ahí se crean entornos idílicos, respetando siempre las bases sobre las que se está creando. Para Manuel R. Moriche, director creativo de la firma, “cada lugar, cada paisaje, cada atmósfera, cada proyecto es único. Respetar el medio, jugar con su mismo lenguaje, fundirnos con el paisaje circundante, son elementos esenciales para lograr que la vivienda quede perfectamente insertada en el medio natural”.

Cuando ARK comienza con el diseño de un jardín, las especies que se seleccionan siempre se pueden adaptar con facilidad al entorno. “Es imprescindible mimetizarse con el lugar. Ser amables con nuestra intervención, que el lugar nos acepte, pegándose a él, no imponiéndose. Si para construir una de nuestras villas tenemos que talar árboles ejemplares, intentamos moverlos de sitio o salvarlos. Nuestro respeto por la naturaleza está por encima de todo”, aclara Manuel R. Moriche.

El hecho de integrar la naturaleza en casa no solo ayuda a crear ese entorno en el que se respira calma, sino que influye en la eficiencia energética de la vivienda. Insertar cubiertas ajardinadas, jardines verticales o muros vegetales hará que la construcción sea más sostenible.

ARK Architects: un concepto único En este sentido, ARK Architects ofrece un concepto único que no se encontrará en ninguna otra empresa. Lejos de ser un estudio de arquitectos al uso, es una firma de lujo que crea experiencias. Para lo que cuenta con un equipo de profesionales especializados en varias áreas, que proporcionan un servicio de calidad en cada uno de los aspectos de los aspectos de la construcción, diseño, paisajismo o diseño interior de cada vivienda.

Su estrategia de trabajo comprende construcción y desarrollo, gestión de proyectos, diseño interior y paisajismo. Es distintivo porque ofrece una idea arquitectónica personalizada, incluso el estudio de la tierra o la forma de plantear el diseño interior están asociados con el estilo de vida de cada familia, lo que lo hace su razón de ser.

Los diseños de ARK son modernos, contemporáneos, elegantes y diferenciadores, e integran las últimas tecnologías para ofrecerles a su cliente una visión 100% realista antes de comenzar la construcción. Están basados en una simetría perfecta entre razón y emoción y todos garantizan una experiencia única entre sentidos e intuición. Por eso, son muchos los que aseguran que no hay otra empresa de arquitectura como ARK.

