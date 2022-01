Auba Psicología, un centro de psicología de referencia en Pozuelo de Alarcón con más de 10 años de experiencia Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de enero de 2022, 12:50 h (CET)

España es el país europeo con mayor número de adictos al móvil. Uno de los grupos que conlleva mayor riesgo son los adolescentes y jóvenes.

Uno de cada diez adolescentes ha recibido alguna propuesta sexual en internet y cuatro de cada diez admiten no haberlo contado nunca en casa, según el último informe de UNICEF sobre “el impacto de la tecnología en la adolescencia”.

Auba Psicología es un centro especializado en el tratamiento de adultos, niños y adolescentes, ubicado en Pozuelo de Alarcón. Durante los próximos meses, va a realizar una serie de talleres, dentro de un plan de formación, para ayudar a los niños y adolescentes. Alguno de estos cursos prácticos estará dirigido a padres y otro a menores. Abordarán los siguientes temas: técnicas de estudio, adicciones tecnológicas, peligros en la red, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y comunicación con adolescentes. La atención por parte de su equipo de profesionales es personalizada y el centro goza de gran notoriedad en su sector.

Un gran referente en el ámbito de la psicología Auba Psicología nace hace más de 10 años en la ya mencionada población de Pozuelo de Alarcón, Madrid, consolidándose hoy en día como un gran referente en el municipio y en los alrededores (Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte, etc.).

Con Fabián Cardell e Irene Chico ocupando la parte directiva, además de sus funciones de psicólogos clínicos, el centro cuenta con un equipo de psicólogos especializados en el tratamiento de diversos problemas emocionales en adultos y población infanto-juvenil. Pueden ayudar a sus pacientes a la hora de tratar patologías como depresión, ansiedad, obsesiones, problemas de autoestima, adicciones tecnológicas, gestión de la ira, problemas de conducta en la infancia, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de la conducta alimentaria y problemas de rendimiento escolar, entre otras. Paralelamente a esta actividad, ejercen la docencia en universidades, congresos, empresas, colegios y demás. Son también un centro de prácticas con convenio con múltiples universidades españolas, lo que les permite recibir alumnos de grado de psicología y de Máster de Psicología General Sanitaria. Todas estas actividades propician que se encuentren constantemente actualizados en los últimos y más eficientes tratamientos.

El objetivo final de cada tratamiento de psicología para los terapeutas del centro es proporcionar herramientas para que sus pacientes comprendan sus problemas y trabajen sus dificultades para así convertirse en sus propios terapeutas.

La relevancia de acudir a profesionales en psicología que estén colegiados y con experiencia Existen diversas causas que motivan la asistencia a un psicólogo. Puede ser por un problema puntual o por un malestar recurrente. Podría ser por un tema personal o en relación con el entorno social. En cualquiera de los casos, lo importante es que la persona se asegure de que los profesionales que le atienden están titulados, habilitados como sanitarios, colegiados y dentro de un centro sanitario. Esta es la garantía de una asistencia psicológica de calidad. En Auba Psicología, se toman muy en serio la calidad de su servicio y es por ello, que además de cumplir con toda la normativa sanitaria, cuentan con profesionales de prestigio, que compaginan su actividad como psicólogos clínicos con su actividad en la docencia, formando a otros psicólogos en formación. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas.

Hoy, se puede acceder a terapias individuales, de pareja, de familia o de grupos, todas con el objetivo de proporcionar una ayuda completa y veraz. Todos estos servicios se encuentran en Auba Psicología, que cuenta con un excelente y muy recomendable equipo de profesionales que se focaliza en solventar de forma acertada todo tipo de situaciones y problemáticas.

