Cambium Networks nominada como mejor lugar para trabajar por Built In Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 12:54 h (CET) La nominación reconoce a los empleadores que han creado una cultura diversa, equitativa e inclusiva que apoya a los empleados, sin importar si están en la oficina o en casa. Built In también evalúa los programas de compensación, beneficios y cultura Built In ha nominado a Cambium Networks como la mejor gran empresa grande trabajar en Chicago. Este programa anual reconoce a los empleadores que han creado una cultura diversa, equitativa e inclusiva que apoya a los empleados, sin importar si están en la oficina o en casa. Built In también evalúa los programas de compensación, beneficios y cultura.

Las personas que trabajan en Cambium Networks son capaces de prosperar porque:

Cambium ofrece un entorno de colaboración en el que se valoran las aportaciones de los empleados.

Cambium Inspira a sus empleados para que asuman riesgos e innoven en sus respectivas áreas y se enorgullecen del impacto de su duro trabajo en el impulso de su negocio.

Los líderes y directivos de Cambium se centran en el bienestar de los empleados y son capaces de adaptarse a los contextos cambiantes.

El respeto por las personas es un valor fundamental. Cambium es un equipo unido de solucionadores de problemas prácticos, a los que les apasiona marcar la diferencia para cambiar el mundo a mejor. Un equipo que canaliza esa pasión en soluciones de comunicaciones y un proveedor líder de infraestructuras inalámbricas que ofrece servicios inalámbricos fijos y Wi-Fi a proveedores de servicios de banda ancha, empresas y gobiernos para proporcionar acceso a Internet. Desde sus inicios en octubre de 2011, Cambium ha crecido exponencialmente, distribuyendo más de 11 millones de radios en más de 170 países.

Además de su actividad principal, centrada en mejorar las comunicaciones para los proveedores de servicios y las empresas, Cambium promueve la educación, llega a poblaciones desatendidas y apoya las labores de ayuda tras una catástrofe.

Estos son algunos ejemplos de cómo nuestros equipos marcan la diferencia:

McAllen (Texas) reduce la brecha digital con servicios CBRS de espectro compartido

Realización de más de 1.000 proyectos WiFi4EU en Europa

Creación de zonas Wi-Fi para iniciativas de telemedicina en Colombia El crecimiento empresarial no habría sido posible sin el duro trabajo de un equipo, repartido por muchos países, fuerte y comprometido con nuestros valores fundamentales y con la construcción de una organización impulsada por un propósito. Un equipo que valora el talento de las personas que quieren hacer crecer sus habilidades en una variedad de áreas, incluyendo ingeniería, desarrollo de software, finanzas, recursos humanos, legal, marketing, operaciones, gestión de productos, ventas, cadena de suministro y más.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.