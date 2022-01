Las alianzas de diamantes disparan su demanda por la pandemia y la escasez temporal según German Joyero Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 12:38 h (CET) Las alianzas de diamantes disparan su demanda por la pandemia y la escasez temporal según German Joyero. La competencia feroz y el receso en la producción minera durante la crisis sanitaria impulsan la subida del diamante entre los fabricantes globales. La venta de joyas dependientes del preciado mineral, al alza en el mercado español La demanda de alianzas y solitarios de diamantes ha vuelto a 'deslumbrar' en 2021 tras un rendimiento discreto en el año de la pandemia. Esta recuperación coincide con tendencias favorables en el mercado del anillo de compromiso y con la escasez temporal de la 'reina de las gemas' entre los fabricantes globales, acentuada por la competencia en mercados principales, la guerra comercial sino-estadounidenses y las medidas adoptadas durante la pandemia.

"Hoy por hoy, las alianzas de diamantes son tendencia como anillos de compromiso por su versatilidad, sencillez y minimalismo", ha expresado German López Pérez, director financiero y diseñador de joyas de Germán Joyero, que ha experimentado un repunte significativo en la venta de este tipo de alianzas, considerada "uno de los grandes competidores de los clásicos anillos de solitario de toda la vida".

Esta joyería online, especializada en anillos de pedida, alianzas de boda y joyas personalizadas, reconoce que "cuando se trata de un anillo de compromiso, la mayoría de la gente piensa en un anillo de solitario de diamantes", por ser "el modelo más clásico y tradicional de los anillos de compromiso y pedida".

Al margen de la dirección del mercado, los diamantes presentan una demanda constante, pues el consumidor, más que una gema ostentosa, busca sacralizar el vínculo matrimonial con "uno de los símbolos más antiguos de la humanidad: el del amor y su afán de eternidad", de acuerdo a Germán Joyero.

"El diamante es sin duda la gema que representa, en mi opinión, el máximo esplendor de la joyería y sin la cual esto no sería lo mismo", aseguran. La joyería madrileña desarrolla y comercializa uno de los mayores catálogos de anillos de compromiso y alianzas de diamantes desde su fundación en 1945.

Además, la subida del precio de este mineral es otra señal positiva para este mercado. Y es que las alianzas y solitarios de diamantes, así como otras joyas derivadas, se han encarecido sensiblemente en el último año, espoleadas por una fuerte demanda postcovid y el desabastecimiento temporal, que demuestra hasta qué punto este auge ha sorprendido a los principales productores y comercializadores del mundo.

Diamantes ¿para la eternidad? La escasez temporal convierte las joyas de diamantes en una oportunidad

En 2020, la crisis sanitaria supuso un varapalo para la industria del diamante y el sector joyero. Las medidas adoptadas contra el Covid-19 motivaron el cierre total o parcial de yacimientos mineros de 32 países, según la consultora GlobalData, lo que redujo la producción mundial de diamantes en una quinta parte (19,4%). Un año después, esta industria recuperaba parte de su brillo en los grandes mercados internacionales, como Rusia, Botsuana, Canadá o la República Democrática del Congo, excepción hecha de Australia por el cierre de Argyle.

Este 'despertar' del diamante podría ser insuficiente para reajustar la oferta y la demanda, pues según reciente artículo de la revista Fortune, los precios de esta codiciada gema se dispararon un 10% durante la última subasta del mayor productor global de diamantes, De Beers. De hecho, este medio informó que la competencia existente está empujando a ciertos fabricantes a comprar diamantes pulidos debido a la dificultad para abastecerse de diamantes en bruto en cantidad suficiente.

No obstante, esta escasez momentánea no ha afectado a las joyerías referenciales del mercado español, según la firma Germán Joyero, que afronta la demanda alcista con la acostumbrada relación calidad-precio, oportunidad que miles de clientes están aprovechando para adquirir alianzas de esta preciada gema.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.