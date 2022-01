El neuromarketing, clave en las empresas para entender el comportamiento del consumidor en la era del COVID-19 Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de enero de 2022, 11:41 h (CET)

Según datos extraídos de un informe de McKinsey & Company, un 83 % de los españoles encuestados creen que el COVID-19 tendrá un impacto negativo duradero en la economía.

La neurociencia se presenta como el termómetro perfecto de todos los departamentos de marketing en estos momentos.

Las empresas tienen ahora el reto de adaptar su estrategia de marketing y ventas a una nueva psicología del consumidor.

La crisis provocada por el COVID-19 ha cambiado la forma de ver y entender el mundo a todos los niveles, convirtiendo a la economía mundial en un absoluto caos.

Las personas se enfrentan a consumidores con ansiedad, incertidumbre, ofertas relámpago… Se vive un momento único en la historia, en el que tanto las empresas como los usuarios se hallan más perdidos que nunca.

“Estamos en un momento de fatiga pandémica, lo que supone un reto en el mundo del marketing. En la actualidad, el consumidor se enfrenta a un desorden económico, con un bolsillo más apretado y con el miedo latente de que se produzca la ruptura del equilibrio social”, explica Antonio Ruiz, experto en neuromarketing.

Uno de los últimos informes de McKinsey & Company reveló que los consumidores españoles se muestran pesimistas ante una pronta recuperación económica. Así, un 83 % de los encuestados españoles aseguró estar intranquilo ante un impacto negativo duradero en la economía.

Ante este nuevo panorama, ¿con qué herramientas cuentan las empresas para captar la atención de sus clientes?

Lo primero que hay que entender es que el consumidor poscovid es diferente. “Ahora, el consumidor convive con una situación fisiológica alterada y ello repercute en sus emociones”, indica Ruiz, quien añade que “los mensajes visuales que nos llegan ya no son interpretados con la normalidad antes existente. A día de hoy, a las empresas no les sirve solo con emocionar, hay que cautivar para asegurar la supervivencia”.

Es en este contexto donde entra el juego el neuromarketing, es decir, la ciencia que estudia el proceso de toma de decisiones del consumidor, convirtiéndose en el termómetro perfecto de todos los departamentos de marketing en este momento.

“Tenemos un reto claro que es adaptar nuestra estrategia de marketing y ventas a una nueva psicología del consumidor, donde la forma de comprar, la percepción de los mensajes y los valores de muchos consumidores han evolucionado, dando lugar a hábitos de consumo con ciertas diferencias”, indica este experto.

Según Antonio Ruiz, las empresas que dentro de este entorno pretendan establecer una relación a largo plazo con su cliente y mantenerse en la memoria de este con una huella emocional positiva deben seguir una serie de pautas: tratar de empatizar mucho más con el cliente transmitiendo más confianza; adaptar el teletrabajo y las mejoras internas a su activo más importante, sus trabajadores; establecer escenarios de venta a futuro, humanizando sus acciones; escuchar más a los consumidores multigeneracionales; abrazar el cambio y adaptarlo a su modelo de negocio, etc.

Acerca de Antonio Ruiz Antonio Ruiz es experto en neurociencia aplicada, asesor en marketing experiencial y conferenciante. En la actualidad, forma parte del equipo de ARK Architects, donde ejerce como Director de Experiencia de cliente y Neurociencia Aplicada.

Él se define a sí mismo como un “científico empresarial”, puesto que, en su día a día, utiliza los conocimientos de la ciencia con el objetivo de aumentar las ventas, tener mayor eficacia, ser más proactivo e incrementar el bienestar general.

Curioso y estudioso, es, a la vez, un apasionado del proceso de toma de decisiones del ser humano y de cómo el estudio del comportamiento humano incide directamente en todas las esferas de la vida.

Entre sus mayores inquietudes, se encuentra la integración entre la tecnología, la mente y cómo esta simbiosis lleva a otra evolución en el ser humano: humanos con capacidades aumentadas que buscan el bienestar en todas las esferas de sus vidas.

Ha conseguido posicionarse como uno de los principales expertos del país en cuanto al conocimiento de los factores que influyen en la toma de decisiones.

Asimismo, ha colaborado con diferentes medios de comunicación (radio, televisión y prensa) divulgando su extenso conocimiento como experto en neurociencia.

