Bebés Llorones: el juguete más vendido de 2021

viernes, 28 de enero de 2022, 10:38 h (CET) Un año más Bebés Llorones se convierte en líder de ventas con más de 100 mil unidades vendidas y 3,7 millones facturados. Por primera vez, Bebés Llorones se convierte también en número 1 de ventas en Italia con más de 90 mil unidades vendidas. IMC posiciona otros 4 productos dentro del Top 40 de juguetes más vendidos del año: Las muñecas Vip Pets, el juego de mesa La Máquina de la verdad, y los coleccionables de Bebés Llorones Lágrimas Mágicas Gold Edition y Dress Me Up IMC Toys, empresa juguetera de capital 100% español, posiciona de nuevo su producto insignia Bebés Llorones, como número 1 por valor de ventas en 2021, sumando más de 105 mil unidades vendidas, lo que ha significado una facturación de 3,7 millones de euros.

Además, y por primera vez, Bebés Llorones se convierte también en número 1 de ventas en Italia con más de 90 mil unidades vendidas.

Así, según los datos aportados por la consultora NPD para España, IMC posiciona además otros 4 productos dentro del Top 40 de juguetes más vendidos: Las muñecas Vip Pets, el juego de mesa La Máquina de la verdad, y los coleccionables de Bebés Llorones Lágrimas Mágicas Gold Edition y Dress Me Up, lo que ha contribuido a alcanzar el puesto número 8 en el ranking de empresas con mayor facturación, gracias a los más de 12,7 millones de euros que ha alcanzado en un año especialmente complicado.

Así, las muñecas Vip Pets han alcanzado la 6ª posición en el ranking global por valor de ventas, con más de 109 mil unidades vendidas, con un valor de ventas de más de 2,2 millones de euros. Esto supone un incremento de global de la marca de un 43,9% con respecto al año anterior y posiciona esta marca como líder de ventas del segmento de coleccionables, seguida de Bebés Llorones Lágrimas Mágicas Storyland, con más de 31 mil unidades vendidas.

También ha destacado La Máquina de la Verdad que ha liderado la categoría de juegos de mesa con más de 40 mil unidades vendidas por un valor superior 1,5 millones de euros, superando a clásicos de todos los tiempos muy consolidados en el mercado, y posicionándose en el puesto 14 del ranking total de juguetes vendidos en todo el año.

Por su parte, los coleccionables de Bebés Llorones Lágrimas Mágicas Gold Edition y Dress Me Up han ocupado los puestos 18 y 30 respectivamente en el ranking total de ventas.

Según Albert Ventura CEO de IMC Toys “este ha sido un año complicado para el sector, que cierra con un crecimiento de un 5% con respecto al año anterior y una facturación de más de 984 millones de euros, en el que nos hemos visto muy afectados por la llegada tardía de mercancías desde sus puntos de fabricación. Aún así, y con mucho esfuerzo, IMC Toys sigue liderando las ventas, posicionando a varias de nuestras marcas como número 1 de su segmento y a Bebés Llorones como líder indiscutible por segundo año consecutivo.”

Apuesta por el entorno digital

Una de las claves del éxito de IMC Toys es su apuesta clara por la generación de contenido transmedia, para alimentar sus exitosos canales en redes sociales,

creando series para su marca insignia Bebés Llorones, así como para Vip Pets, Lucky Bob o Bubiloons.

De esta forma, el contenido digital de sus marcas ha alcanzado los casi 2 billones de reproducciones en 2021, siendo el contenido de Bebés Llorones el que cuenta con mayor porcentaje de reproducciones.

Además, la familia de Kitoons en Youtube ya la forman más de 7.2 millones de suscriptores sumando todos los canales en esta red. A ella, sólo este último año, se han sumado más de 2.1 millones de suscriptores. Así, el canal de Youtube Kitoons en español (con 3.14 millones de suscriptores) genera el 40% de las visualizaciones anteriormente mencionadas.

El universo Bebés Llorones en las redes sociales cuenta también con un canal de Tik Tok con 150k seguidores, así como un canal de Instagram con 35,8k seguidores, lo que suma una gran comunidad de niños y niñas.

