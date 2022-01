La soledad de los ancianos en la pandemia del coronavirus se refleja en la novela 'Behetría y miedo' Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 10:34 h (CET) Vicente Martín Crespo rememora a través de la ficción uno de los momentos más duros que se vivieron en pleno auge de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 El escritor Vicente Martín Crespo presenta su nueva novela Behetría y miedo (editorial Tregolam), en la que detalla los horrores vividos durante el mes marzo de 2020 con la aparición de la pandemia del COVID-19 y el colapso que esta produjo en la presión hospitalaria en toda España.

La novela narra la vida de dos hombres con prácticamente el mismo nombre: Olegario Solana Orosco y Olegario Solana Orozco. El primero de ellos es perito industrial, está casado con su novia de toda la vida, Patricia, con la que tiene dos hijos, y vive en Madrid. El segundo es un ganadero de las Lomas de Buitrago al que conocen como «Cocorillas», al frente del negocio de su difunto padre. Ambos contraen el coronavirus en su vejez y son trasladados al hospital en estado crítico desde la residencia donde habitan. Un error en el registro de estos ancianos provoca que sus familias lleven el peso del sufrimiento de no conocer cómo se encuentran ni poder acompañarlos en este momento tan difícil.

El autor ha decidido utilizar su obra para retratar una realidad que afectó profundamente a muchas familias que vivieron en sus propias carnes la tragedia de esta enfermedad pandémica que se cebó en especial con los más vulnerables.

"Me pareció necesario relatar la vida de varias familias y en especial las de los dos protagonistas para conducir poco a poco al lector hasta el punto convergente. Son personas dispares que proceden de entornos diferentes, tienen perfiles culturales muy distintos y en la etapa final de su vida se alojan en residencias que nada tienen que ver. Pero, por los azares del destino, cuando llega el COVID-19, los dos confluyen en el mismo lugar".

Vicente Martín Crespo relata la vida de estos dos tocayos con naturalidad y toques muy sensibles y emotivos que encandilará a los lectores. El paso del tiempo se desliza por los pasajes de la novela para que los lectores crezcan con los personajes y sean conscientes de que Olegario no es un número más en las cifras de fallecidos, sino una persona que vivió y ha vivido hasta el final, como todas las demás.

Pero el autor no solo se centra en el sufrimiento de los protagonistas, sino también de sus familias, que se ven obligadas a permanecer alejadas de ellos y que desconocen su estado de salud. La confusión y el terror se palpa en el transcurso de la pandemia, que tan bien transmite, y son los sentimientos que dan título a esta obra que se presenta como una de las pioneras en pronunciarse sobre este tema.

"Las noticias que recibíamos a diario eran terribles, y cada día que pasaba eran peores. Desconocíamos hasta donde podía llegar la cantidad de infectados y la gravedad de su estado. Ni siquiera se sabía con certeza la forma en que se propagaba el virus. Los mayores que residían en residencias fueron los más afectados y en todos los telediarios se hablaba de ellos. Hubo residencias con decenas de fallecidos, y en muchos casos murieron en soledad y sin tener a sus seres queridos al lado. Además, sus familias ni siquiera disponían de información de lo que sucedía. En la novela trato de reflejar todo esto a través de los dos protagonistas y sus allegados".

Vicente Martín Crespo alude a temas muy presentes en la vida más allá del coronavirus, como la crisis, la soledad, el sistema sanitario deficiente, la familia o enfermedades como el alzhéimer o el trastorno bipolar, entre otros. El discurso realista que hace de ellos se arraiga a la perfección con el argumento y los personajes tan bien construidos para dotar a esta novela de una historia emotiva y cruel, como la propia vida.

Behetría y miedo dirige especial atención a la relación entre padres e hijos y la forma en la que aprenden los unos de los otros, comenten errores y caminan juntos o separados hacia un futuro que en ocasiones resulta inquietante y confuso para todos ellos.

"No existe una formación específica para ser padres. Aprendemos a serlo usando el sentido común con tropezones y éxitos. Así formamos a los hijos. Este sistema funciona en la mayoría de los casos. Pero cuando el niño requiere un método distinto, los padres no siempre somos capaces de llevarlo a cabo".

En definitiva, este libro es un abrazo para todos aquellos que han perdido a alguien durante esta pandemia, un homenaje para las víctimas del COVID-19 y un cálido agradecimiento a todos los sanitarios que batallaron contra esta enfermedad.

Behetría y miedo, la nueva novela de Vicente Martín Crespo, ya está disponible en las librerías para aquellos lectores que busquen una historia con la que emocionarse y recapacitar sobre lo verdaderamente importante en la vida.

