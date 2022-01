Financiación de startups tecnológicas según Birder Capital Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 09:46 h (CET) Cada día es más común el término "startups" en el mundo digital. Es un nuevo negocio con bastante importancia entre los emprendedores. Básicamente, son empresas emergentes que mantienen una fuerte relación con la tecnología; son negocios con ideas innovadoras que consiguen sobresalir en el mercado gracias al apoyo de las nuevas tecnologías Una visión de dichas empresas puede observarse en birdercapital.io, una compañía especializada en criptoactivos, marketing, desarrollo e investigación, dedicado a apoyar nuevos proyectos tecnológicos que tengan grandes posibilidades de éxito.

Las características esenciales de un startup

Existen ciertos factores que caracterizan estas empresas. A pesar de que tienen la visión de ayudar en el crecimiento de nuevos proyectos, no suelen prestar apoyo a todos los presentados. Por lo que pueden diferenciarse por:

Los precios de operación son mínimos, siendo muy inferiores a las empresas tradicionales.

Generalmente, se dedican a desarrollar modelos de negocio innovadores.

La visión inicial de todas es tener un crecimiento rápido.

Su financiación proviene principalmente de inversores privados o business angels.

No suelen necesitar grandes inversores de capital, pues el uso intensivo de la tecnología les permite generar buenas economías de escala, lo que se traduce en sustanciales ingresos.

La misión es simplificar todos los procesos de comercialización o de prestación de servicios.

Se mantienen en constante evolución. Son muchas las ventajas obtenidas con los startups

La principal ventaja es que las compañías startups tienen mayores posibilidades de expansión en comparación con el resto de empresas y la razón es que utilizan intensamente TIC´s para mejorar sus servicios. Además, es una forma muy eficiente de reducir los costes operativos y llegar a mayor cantidad de personas.

Otro punto importante es que pueden asegurar que generarán beneficios en poco tiempo, animando a los inversores privados a ser parte de ellos consiguiendo que hagan grandes aportaciones de capital para apoyar el crecimiento de la empresa.

En otro sentido, algunos startups tienen la posibilidad de generarse incluso sin tener un espacio físico, gracias a que cada trabajo puede llevarse a cabo simplemente de forma remota. También, son beneficiosas porque fomentan el trabajo en equipo y la creatividad, dos puntos indispensables en toda compañía.

Es momento de invertir con Birder Capital

Al ingresar a su página de internet se observa que se definen como “un grupo de recaudación de fondos nativo de blockchain descentralizado”. Con ellos será posible ahorrar, gestionar, gastar y solicitar préstamos a través de su banca activa.

Básicamente, es un nuevo tipo de banco en el que pueden llevarse a cabo todos los procedimientos de forma más inteligente y, de cierta manera, resulta más seguro. Para empezar a utilizar sus servicios solo es preciso descargar la App móvil a través de Google Play Store o Apple App Store, verificarse y agregar algunos datos esenciales para crear una cuenta.

Asimismo, permite a los clientes realizar inversiones en NFT y juegos, desarrollar sus negocios, realizar mercadeo digital y un sinfín de opciones. Todo eso a través de la aplicación antes mencionada.

En conclusión, con Birder Capital se abre un nuevo horizonte para la financiación de startups tecnológicas.

