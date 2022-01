Portales online dedicados únicamente a los niños: Una revolución en internet, según Cenicientas.es Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 10:02 h (CET) Una de las preocupaciones comunes debido al auge de la tecnología es el uso que le están dando los niños. Mucha de la información que se encuentra en internet no es apta para menores Para evitar inconvenientes y crear un ambiente cómodo para ellos, se han creado sitios online especiales como Cenicientas, una página web con cuentos, historias y mucha información de valor para compartir con ellos.

De esta manera, es posible asegurar que el tiempo que pasen los pequeños en internet será de aprendizaje, incluso contiene algunos tips para mejorar el cuidado y conocimiento de los niños en casa.

La tecnología también beneficia a los más pequeños

Es momento de dejar atrás la creencia de que internet no es beneficioso para el mundo y los avances solo atrasarán el conocimiento de los más jóvenes. Esta fue la preocupación de muchos desarrolladores, lo que consiguió impulsarlos a diseñar sitios seguros para los niños, donde aprendan mientras juegan y se divierten.

Es una forma más intuitiva de enseñarle nuevas herramientas que incluye información que, posiblemente, no es ofrecida en muchas escuelas. Igualmente, la recomendación es que mientras los menores de edad utilicen cualquier equipo informático se encuentren bajo supervisión de un adulto.

Es necesario recordar que con un simple clic pueden dejar de navegar en una web segura e ingresar a sitios con información contraproducente. De todos modos, también existe la posibilidad de bloquear el resto de búsquedas.

Cenicientas: una página segura, intuitiva y de calidad

Cuando se necesite un lugar seguro para los más pequeños, “Cenicienta” será la página web perfecta. Ofrecen cuentos, fábulas, mitos e historias interesantes para que aprendan nuevas cosas. Toda la interfaz es colorida y con muchas imágenes que conseguirán atraer la atención de los pequeños.

Asimismo, posee un práctico blog que ayudará a los padres en ciertos temas de educación de sus hijos, orientándolos para que sean niños más felices, ofreciendo ideas diferentes para que aprendan a leer, a escribir o elegir actividades extraescolares adecuadas de acuerdo a su edad.

En pocas palabras, es un portal online en el que pueden encontrarse miles de opciones para que ellos también formen parte de la revolución de internet sin interrumpir su desarrollo.

Páginas de juegos infantiles y educativos

En otro orden de ideas, también están disponibles lugares especializados con juegos divertidos para los niños, creando plataformas intuitivas, coloridas y llamativas. Cada uno de los juegos que contienen es educativo y se encuentran clasificados de acuerdo al nivel.

Ya sea por grado de educación o edad, todos los juegos tienen un rango específico para que puedan superarlo satisfactoriamente y sin demasiadas complicaciones.

Estos lugares se han convertido en una manera de distraerlos y educarlos durante el tiempo de ocio, sobre todo en los últimos meses cuando la pandemia aún es vigente y no es tan seguro permitirles salir a jugar a la calle. Solo es necesario supervisarlos y controlar el tiempo que pasarán frente al ordenador o tablet.

