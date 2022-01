¿Es posible preparar cosmética natural en casa? Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de enero de 2022, 09:20 h (CET) Cuando se tienen los conocimientos necesarios, la cosmética natural casera es segura y cuida del medioambiente, ya que no genera desechos químicos y provee preparados que consiguen unos efectos de larga duración.

Además, al no usar componentes artificiales, se evitan los problemas secundarios y no se obstruyen los poros de la piel. Por otra parte, cuando alguien aprende a elaborar sus propios productos se genera un ahorro importante de dinero.

En este caso, una manera de formarse en cosmética natural es a través de los cursos que ofrece Sara Sierra, doctora en Química y técnico superior en Dermocosmética Natural en su escuela. El objetivo de Sara Sierra es que las personas entiendan las necesidades de su piel y aprendan a satisfacerlas utilizando los conocimientos que ella transmite, para crear desde cero todo lo que es necesario con este fin.

Lograr la autosuficiencia en cosmética natural con Sara Sierra La cosmética natural DIY, por las siglas en inglés que significan “do it yourself” (hazlo tú mismo), se centra en la autosuficiencia. Para llegar a ese punto, Sara Sierra, después de años de experiencia trabajando tanto en el área de Química como formándose en cosmética natural, imparte una serie de cursos que abordan distintos temas.

Quienes sigan su Programa Naturpiel accederán a un curso online de cosmética natural para el cuidado facial en el que se aprende a elaborar productos naturales. El programa consta de más de 50 videos explicativos, los cuales incluyen tutoriales con la preparación de cosméticos y clases informativas sobre la piel. Además, es posible descargar materiales en formato PDF donde se encuentran recetas y datos sobre las propiedades de los ingredientes. Las alumnas también cuentan con soporte vía correo electrónico durante seis meses y el acceso a un grupo de Facebook cerrado solo para ellas.

Otra opción es realizar el curso sobre Cosmética Capilar Sólida que tiene el fin de enseñar las preparaciones de los cosméticos que se aplican sobre el cuero cabelludo y el pelo. Como en todos los cursos de Sara Sierra, quienes se anotan acceden a distintos materiales, recetas y ayuda mediante la plataforma de la escuela.

¿Qué otros talleres imparte Sara Sierra? Otro conocimiento que resulta importante en el campo de la cosmética natural DIY es el de los principios activos. Sara Sierra dicta un taller online al respecto para aprender a usarlos e incluirlos en los preparados de cosmética natural casera. De esta forma, es posible aprender a combinarlos, conocer las cantidades adecuadas y saber cuáles son los mejores con relación al objetivo que se busca.

Por último, Sara Sierra ofrece la posibilidad de llevar a cabo talleres a medida sobre distintos temas como Cosmética Facial, Cosmética Capilar Sólida o Cremas. Estos consiguen que las asistentes aprendan a confeccionar por cuenta propia productos como geles limpiadores, champú, acondicionador, mascarilla y cremas hidratantes tanto para el cuerpo como la cara, entre otros.

En conclusión, mediante los cursos y talleres que dicta Sara Sierra es posible hacerse con los conocimientos necesarios para incursionar en el área de la cosmética natural y lograr la autosuficiencia.

