¿Cómo hacer frente a la candidiasis vaginal?, por Actifemme

viernes, 28 de enero de 2022, 09:12 h (CET)

La candidiasis vaginal es una infección micótica que causa muchas incomodidades en la zona íntima femenina, las cuales tienden a afectar considerablemente la calidad de vida de las mujeres. Es una de las situaciones más molestas que puede padecer cualquier mujer.

Aunque la candidiasis vaginal puede ser tratada fácilmente, lo cierto es que la mayoría de los productos disponibles en el mercado tienden a ser poco efectivos, o mejor dicho, lo son pero sólo durante un tiempo breve, lo que acaba permitiendo la reincidencia de la misma. En este sentido, uno de los productos que mayor resultado está dando según estudios clínicos y opiniones de muchas mujeres es Actifemme DÚO. Un efectivo tratamiento sinérgico útil para tratar infecciones vaginales de origen bacteriano y fúngico, creado por el laboratorio PlusQuam Pharma.

¿Qué es la candidiasis vaginal? En pocas palabras, la vagina funciona como una especie de ecosistema llamado microbiota, el cual se encuentra en equilibrio. Siempre que los niveles de estos microorganismos se mantengan estables se puede considerar que la vagina está sana. No obstante, cuando hongos como Cándida Albicans crecen excesivamente y afectan dicho equilibrio, la consecuencia inmediata es la aparición de una infección genital conocida como candidiasis vaginal.

Esta infección es más común de lo que se cree. De hecho, estudios afirman que, al menos, 3 de cada 4 mujeres la padecen en algún momento de sus vidas.

Aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos con estrógenos, están embarazadas, son diabéticas, tienen un sistema inmunológico débil o son sexualmente activas son propensas a contraer infecciones como esta, la cual incluye síntomas como ardor y picazón en la zona genital, así como la secreción de flujos espesos y de color blanco.

El aliado ideal para combatir la candidiasis vaginal: Actifemme DÚO Aunque se considera que la candidiasis vaginal es una infección incómoda y problemática, lo bueno es que la misma se puede tratar fácilmente. En líneas generales, el tratamiento más común incluye medicamentos antimicóticos y probióticos, los cuales se utilizan de forma oral o intravaginal. No obstante, actualmente, los tratamientos convencionales son poco efectivos, por lo que permiten la reincidencia de la infección.

Afortunadamente, hoy en día, es posible contar con alternativas como Actifemme Dúo, imprescindible para la prevención y como coadyuvante al tratamiento de infecciones vaginales de origen bacteriano y fúngico.

Previene la Vaginosis Bacteriana (VB) y Vulvovaginitis Candidiásica (VVC), disminuye los síntomas en un 86% y mejora la recuperación de la mujer. Además, el estudio clínico descubrió la incidencia positiva en la mejora de la fertilidad femenina.

En este sentido, Actifemme DÚO está compuesto de: Actifemme Cándida, en forma de cápsulas vaginales, y está destinado a tratar la infección ocasionada por el hongo Cándida Albicans.

La segunda parte del tratamiento se llama Actifemme Óptima, el cual funciona como un complemento alimenticio que se administra vía oral y ayuda a mantener el equilibrio natural de la microbiota intestinal.

En definitiva, la candidiasis en la mujer es una infección sumamente incómoda, capaz de afectar la calidad de vida. Afortunadamente, marcas como Actifemme se encargan de diseñar tratamientos efectivos para esta problemática, los cuales han demostrado tener altos niveles de éxito en el tratamiento de infecciones fúngicas o micóticas.

