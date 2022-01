Los tratamientos médicos que ofrece Injermur

La medicina capilar es un área en el que, de forma frecuente, se actualizan tratamientos y se implementan nuevas técnicas para que los pacientes prevengan la caída del cabello o recuperen el cabello ya perdido. Si bien es cierto que la principal función del pelo es estética, para muchas personas perderlo conlleva una afectación a su salud mental y una baja autoestima.

En una institución como la clínica Injermur es posible acceder a tratamientos médicos de última generación como la mesoterapia capilar, que es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo fin es fomentar el crecimiento y el espesor del cabello.

Consiste en la aplicación de distintos medicamentos, vitaminas, nutrientes y antioxidantes. Uno de los últimos desarrollos, disponible en la clínica, es la mesoterapia con plasma rico en plaquetas (PRP).

Técnicas en mesoterapia capilar En un tratamiento de mesoterapia capilar, un médico especialista en el área aplica pequeñas inyecciones subcutáneas en aquellas zonas del cuero cabelludo donde el cabello falta o directamente está ausente. El procedimiento se realiza en sesiones que no superan los 15 minutos de duración, no requiere el uso de anestésicos ni de cuidados posteriores específicos. Los resultados se vislumbran en un período no mayor a los cuatro meses.

Una de las innovaciones en técnicas de mesoterapia capilar es la aplicación de Dutasteride, un fármaco originalmente diseñado para la próstata cuyo uso se ha extendido para atacar a la alopecia. Todos los resultados que presenta su aplicación son formidables y es considerado uno de los descubrimientos médicos más importantes en el área de la salud capilar.

Otra forma muy exitosa de realizar la mesoterapia es con la aplicación de PRP, que se obtiene de la propia sangre del paciente después de una pequeña extracción. La sangre se centrifuga para separar sus componentes y obtener el plasma con las plaquetas. Esto se inyecta en la zona donde se busca recuperar el cabello con pequeños pinchazos o una pistola de inyección.

Por lo general, los resultados de la terapia con PRP son visibles desde la primera sesión. Se recomienda, de todos modos, realizar un mínimo de tres sesiones separadas cada una por un espacio de un mes. Después, es posible reforzar el tratamiento con una aplicación anual. El PRP estimula a los folículos capilares ubicados en el cuero cabelludo, ya que mejora su nutrición y vitalidad. Así, el cabello crece con mayor calidad y grosor.

Tratamientos capilares con uso de fármacos Otra opción diferente de los tratamientos médicos como la mesoterapia capilar son las terapias farmacológicas. Una de las más usadas es la del vasodilatador minoxidil, que favorece la irrigación sanguínea en los folículos capilares y el cuero cabelludo. Otro medicamento de uso extendido es el finasteride, que bloquea a la hormona que daña los folículos pilosos de los hombres. Los efectos positivos de ambos medicamentos están científicamente comprobados.

Por medio de la clínica Injermur, es posible acceder a los tratamientos capilares de última generación y así detener la caída y comenzar el proceso de recuperación del cabello.