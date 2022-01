¿Ellos tienen la solución?

Los que hablan de las cosas que van mal, te hacen pensar, en unos culpables, e insinúan que tienen la solución. Estos que se dirigen al pueblo, con mensajes breves, en los que no se estructuran bien las causas y las consecuencias. ¡No sé que decir de ellos!. Por las acusaciones veladas y no fundamentadas. Por las soluciones que no tienen. ¡No sé que decir de ellos!. (..).



Los niños no estudian, ni respetan las normas. Los que ocupan inmuebles actúan demasiado libremente. Los ilegales cruzan la frontera y se tolera. Se pagan muchos impuestos. Hay gastos que deberían evitarse. Hay funcionarios que no se ganan el sueldo, y algunos políticos que no respetan las leyes. La inseguridad aumenta y la corrupción, dicen estos, que también. (…).

Los que dibujan este panorama, quieren “salvarnos”. ¿Salvarnos?. Parece que saben como hacerlo. Ahora estoy pensando en el mediático juez, Emilio Calatayud, y en algunos políticos de Vox. Y en el periodista Francisco Rubiales, que dice que el partido mencionado, no es un partido más. Que habla de una solución dura, de una solución “quirúrgica”. Ahora estoy pensando, y no sé qué decir de ellos y de sus seguidores.