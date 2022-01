​En relación con el bien de los otros José Morales Martín, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 28 de enero de 2022, 08:27 h (CET) Recuerdo que desde que se produjo la primera vacuna de la historia, que fue la de la viruela, a finales del siglo XVIII, siempre ha habido resistencia a vacunarse, pese a que se han evitado millones de muertes con esta y la veintena de vacunas que siguieron contra enfermedades que hoy, incluso, han desaparecido del planeta.



Pero en la época que vivimos, saturada de información y conocimientos, resulta reveladora esta protesta, contra la vacuna, lo hemos vivido con el tenista número uno del mundo, en la que son llamados a capítulo las instituciones, los gobiernos y las empresas farmacéuticas, y que nos habla de un desafío cultural y educativo que no se resuelve con campañas millonarias y eslóganes fáciles.

Si la libertad individual es uno de los primeros bienes de todo ser humano, no podemos olvidar que esta libertad individual siempre debe entenderse en relación con el bien de los otros, en relación con la verdad y la responsabilidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Testigos cautivos Llevamos detrás una serie de cargamentos de indudable influencia sobre las decisiones a tomar en el futuro inmediato La primera víctima de una guerra es la verdad Irak tiene armas de destrucción masiva y Rusia invadirá Ucrania, son las mismas mentiras BlackRock - Vanguard Group, compañeros de viaje Están vinculados en un inmenso proyecto global que trasciende diferentes ámbitos y sectores empresariales ​Están locos Jesús D Mez Madrid, Gerona Una gambada por Ansó Venancio Rodríguez Sanz