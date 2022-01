​La energía, el pollo y los hogares de Cataluña Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

viernes, 28 de enero de 2022, 08:22 h (CET) El pasado día 19 leía el titular “El pollo es la carne más consumida a los hogares de Cataluña”. Según la nota, el 2020 logró un volumen de 98.100 toneladas consumidas, lo que representa un 26,6% del total de la carne fresca que se consume en los hogares catalanes, con 13,80 kg de consumo per cápita. En cuanto al consumo de huevos, el 2020 en Cataluña ascendió a 74.282 toneladas, lo que supone 10,45 kg per cápita.



En estos momentos, la falta de rentabilidad de las explotaciones puede llegar a provocar un desabastecimiento al mercado de carne avícola y huevos de proximidad, a favor de países terceros, que no cumplen las mismas normativas en materia de sanidad, ni bienestar animal, y resulta menos sostenible, desde el punto de vista del medio ambiente.

La entidad agrícola ganadera que facilitaba los datos, reclama que los ganaderos reciban un precio suficiente para compensar esta pérdida del 30%, y que no se utilice su producción como producto reclamo. Estas medidas se tendrían que aplicarse de forma urgente para salvar un sector muy identificado con nuestra cultura, y que se encuentra sometido a inversiones constantes para garantizar la máxima eficiencia, el bienestar animal y la sostenibilidad.

Noticias relacionadas Testigos cautivos Llevamos detrás una serie de cargamentos de indudable influencia sobre las decisiones a tomar en el futuro inmediato La primera víctima de una guerra es la verdad Irak tiene armas de destrucción masiva y Rusia invadirá Ucrania, son las mismas mentiras BlackRock - Vanguard Group, compañeros de viaje Están vinculados en un inmenso proyecto global que trasciende diferentes ámbitos y sectores empresariales ​Están locos Jesús D Mez Madrid, Gerona Una gambada por Ansó Venancio Rodríguez Sanz