Alberto Garzón y el caballo

Sr, Garzón, no se tome a mal este chiste. Verá, dice así: Un chico le dice a otro: –" Amigo, tengo un caballo maravilloso... Me hace de todo y, para colmo, en el hipódromo, gana todas las carreras en las que participa... " El primer amigo le dice al segundo: – "¡Te compro ese caballo me pidas lo que me pidas!" Y el otro le contesta: – "¡Que no, que no te lo vendo ni por todo el oro del mundo!", "¡te ofrezco un cheque en blanco", "¡que no!", "¡que sí!"

Finalmente, con grandes aspavientos de dolor por parte del propietario, se lleva a cabo la transacción por una suma astronómica.

Al cabo de unos meses, los dos amigos vuelven a encontrarse... El comprador se echa al cuello de su amigo y, mientras trata de estrangularlo, grita como un energúmeno: –"Pero, ¿Qué caballo me vendiste? Es un penco inútil, burriciego..." El antiguo propietario consigue zafarse de las manos de su amigo y le dice: – ¡Eso, tú sigue así, gritando a los cuatro vientos cómo es el animal de verdad! ¡Así vas a vender tú el caballo!"

Sr. Garzón, dedíquese a la poesía, porque como vendedor no vale un real. Porque teniendo un buen producto, como es el que tiene, lo tira por el suelo. Traicionando así a su empresa (España), a un sector tan sensible como es el primario y a usted mismo.